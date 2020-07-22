AOC U32U1 — новый 31,5-дюймовый 4K-монитор с дизайном от Studio F. A. Porsche по цене 28999 грн

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Компания AOC представила премиальный 31,5-дюймовый монитор AOC U32U1 с 4K-разрешением, поддержкой VESA DisplayHDR 600 и дизайном от Studio F. A. Porsche. По мере того, как люди переосмысливают отношение к работе и личной жизни, они все чаще ставят под сомнение строгую дифференциацию продуктов для профессионального и бытового использования — именно этот тренд отражен в модели U32U1.

Устройство ориентировано на пользователей с высокими эстетическими запросами, а его дизайн опирается на тенденции классического дизайна мебели. Трубчатая подставка-тренога создает эффект визуальной лёгкости и позволяет монитору выделиться в любом окружении и в любых условиях использования. Тонкий экран без рамок с четырёх сторон, с возможностью поворота и наклона, расположен на блестящей металлической подставке, которую можно регулировать по высоте до 120 мм.

Алюминиевая панель позади монитора с закругленными углами, в которой расположены разъёмы для кабелей, контрастирует с тёмно-серой плоской задней крышкой. Благодаря оригинальному функциональному решению панель сохраняет свое положение при повороте дисплея в портретный режим, благодаря чему подключенные кабели остаются на своем месте. Для большей гибкости эксплуатации монитор оснащен креплением VESA, которое позволяет закрепить его на стойке или на стене.

Крупный IPS-дисплей с диагональю 31,5 дюйма обладает разрешением 4K/UHD (3840×2160 пикселей). Благодаря соответствию стандарту VESA Display HDR600, экран обеспечивает 10-битную глубину цвета и отображает 1,07 млрд цветов. Дисплей охватывает 135% цветового пространства sRGB, 100% цветового пространства AdobeRGB и 98% цветового пространства DCI-P3, что делает позволяет использовать его в сфере обработки видео и фотографий.

Помимо разъёма DisplayPort 1.4, монитор оснащён портами HDMI 2.0 и USB-C, а также концентратором USB 3.2. Соединение USB-C обеспечивает работу режима DisplayPort Alternate Mode для передачи видеосигнала с высоким разрешением с ноутбука или другого компьютера. USB Power Delivery позволяет одновременно заряжать аккумулятор ноутбука мощностью до 65 Вт, а стандарт USB 3.2 обеспечивает быструю передачу данных.

Монитор AOC U32U1 будет доступен в продаже в августе 2020 года по ориентировочной цене 28999 гривен.

Источник: AOC