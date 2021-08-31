Apple Arcade получит эксклюзивную игру Lego Star Wars Battles





Apple анонсировала выход новой игры, которая станет эксклюзивом для Apple Arcade. Подписчики сервиса в скором времени смогут сыграть в Lego Star Wars Battles. Это стратегия в режиме реального времени, в которой игроки сражаются один на один.

Вам предстоит собрать коллекцию персонажей, которых можно апгрейдить, войск и транспортных средств из всех эпох вселенной Звездных войн. Например, можно будет выставить поргов против Бобы Фетта. Вы сможете строить башни Lego на поле битвы, чтобы защитить свою базу или продвигаться и захватывать территорию противников. Также придется научиться использовать специальные возможности главных героев — Люка Скайуокера, Дарта Вейдера и других.

Lego Star Wars Battles уже размещена в App Store. Там же можно увидеть некоторые скриншоты и видео с игровым процессом, а также подписаться на уведомления, чтобы первым узнать о выходе игры.

Источник: 9to5mac