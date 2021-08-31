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Apple Arcade получит эксклюзивную игру Lego Star Wars Battles

Apple Arcade получит эксклюзивную игру Lego Star Wars Battles

Apple Arcade получит эксклюзивную игру Lego Star Wars Battles


Apple анонсировала выход новой игры, которая станет эксклюзивом для Apple Arcade. Подписчики сервиса в скором времени смогут сыграть в Lego Star Wars Battles. Это стратегия в режиме реального времени, в которой игроки сражаются один на один.

Вам предстоит собрать коллекцию персонажей, которых можно апгрейдить, войск и транспортных средств из всех эпох вселенной Звездных войн. Например, можно будет выставить поргов против Бобы Фетта. Вы сможете строить башни Lego на поле битвы, чтобы защитить свою базу или продвигаться и захватывать территорию противников. Также придется научиться использовать специальные возможности главных героев — Люка Скайуокера, Дарта Вейдера и других.

1Apple Arcade получит эксклюзивную игру Lego Star Wars Battles

Lego Star Wars Battles уже размещена в App Store. Там же можно увидеть некоторые скриншоты и видео с игровым процессом, а также подписаться на уведомления, чтобы первым узнать о выходе игры.

Источник: 9to5mac

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