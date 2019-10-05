Apple бесплатно починит проблемные iPhone 6s и iPhone 6s Plus, отказывающиеся включаться

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Компания Apple запустила новую программу бесплатного гарантийного обслуживания для владельцев смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus, которые могут не включаться из-за проблемы с неким компонентом в подсистеме питания.

В чем конкретно заключается проблема, не конкретизируется. Как пояснила сама Apple на страничке в разделе поддержки у себя на сайте, у «совсем небольшого процента» iPhone 6s и iPhone 6s Plus был обнаружен проблемный компонент, из-за которого смартфоны могут не включаться.

Проблемные смартфоны были проданы в период между октябрем 2018 года и августом 2019 года.

Проверить, касается ли вашего iPhone программа по ремонту можно, введя серийный номер на этой странице. В случае положительного результата, следует обратиться в авторизованный Apple сервисный центр (в Украине таковыми являются Asbis, A-Service и еще несколько компаний, перечисленных на официальном сайте Apple). Срок действия программы — 2 года с момента запуска. Тем, кто ранее выполнил ремонт этого компонента за свой счет, Apple обещает возместить расходы.

Источник: Apple