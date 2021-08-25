Apple Watch Series 7 выйдут в новых размерах — 41 мм и 45 мм

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Осень обещает быть богатой на новинки Apple, и одной из них станет уже седьмое поколение смарт-часов Apple Watch. Очередная порция слухов раскрывает некоторые особенности гаджета.

Марк Гурмэн сообщает, что Apple Watch Series 7 получат небольшой редизайн. Если сравнивать с предшественниками, у часов будет более плоский дисплей, тоньше рамки вокруг экрана и менее закругленные боковые грани. Также устройство будет оснащено более мощным чипсетом.

Инсайдер UnclePan, в свою очередь, заявляет, что седьмые Apple Watch будут доступны в двух новых размерах: 41 мм и 45 мм. Это повлечет за собой и увеличение диагонали дисплеев. Напомню, первые три поколения Apple Watch предлагались в размерах 38 мм и 42 мм, а в 2018 году компания начала выпускать 40 мм и 44 мм модели. Также UnclePan уточняет, что старые ремешки будут подходить для новых часов.

Ожидается, что Apple Watch Series 7 представят на сентябрьской презентации Apple вместе со смартфонами линейки iPhone 13.

Источник: 9to5mac