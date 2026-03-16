Владелец Apple Watch пожаловался на ожог запястья: Apple не реагирует на жалобу

В сентябре прошлого года один из владельцев Apple Watch пожаловался на ожог запястья в месте, где носил часы. Однако его попытки связаться со службой поддержки компании ни к чему не привели.





По словам пользователя Reddit ‘Southern_Chest_9084’, он звонил консультантам Apple и общался с ними в чатах, иногда ожидая ответа на линии до 30 минут. Он отмечает, что один из сотрудников просто опроверг предположение, что Apple Watch способны вызвать ожог запястья и заявил, что это аллергическая реакция кожи.

«24 сентября 2025 года, днем, я сидел за ноутбуком, когда вдруг почувствовал сильный прилив тепла на запястье, именно там, где были мои Apple Watch. Когда я снял их, на запястье образовался четкий ожог в форме часов. На нем были волдыри, он сильно болел, и были заметны повреждения кожи», — рассказывает ‘Southern_Chest_9084’.

После неоднократных просьб пользователя забрать Apple Watch, поскольку ближайший к нему магазин находится в 1,5-2 часах езды, представитель компании согласился, однако впоследствии просто исчез. Другой представитель Apple во время разговора заявил, что политика компании не предусматривает обслуживание на дому.

Когда наконец ‘Southern_Chest_9084’ добрался до магазина Apple, местные работники не были проинформированы о проблеме и также заявили, что проблема заключается в чувствительности кожи мужчины к раздражителям. По состоянию на 14 марта пользователь достиг предела собственного терпения и открыто заявил, что в службе поддержки Apple его вводят в заблуждение, игнорируют и водят по кругу. Звонки обрываются, консультанты исчезают, никто не хочет должным образом расследовать этот случай. Сейчас он рассматривает вариант подачи судебного иска.





«Честно говоря, я сейчас просто в отчаянии. Это длится уже почти шесть месяцев из-за инцидента, когда устройство буквально обожгло мне кожу. Вместо того чтобы отнестись к этому серьезно, меня перенаправляли от одного консультанта к другому, игнорировали неделями, предоставляли противоречивую информацию и даже отправляли на прием в магазин, где персонал не имел представления о моей ситуации. Я часами разговаривал по телефону, заполнял формы, предоставлял доказательства, отправлял записи и придерживался всех полученных инструкций. Пройти через все это после того, как я получил физическую травму от продукта, и столкнуться с молчанием, равнодушием и постоянными отговорками — это невероятно несправедливо и жестоко. Ни один клиент не должен месяцами гоняться за компанией, чтобы добиться признания проблемы безопасности», — пишет ‘Southern_Chest_9084’.

Другие пользователи посоветовали владельцу Apple Watch обратиться к адвокату. Некоторые даже сбросили электронную почту директора Apple Тима Кука, а также посоветовали привлечь к этой истории СМИ. Также были и те, кто отрицал, что это ожог от смарт-часов. Такие комментаторы заявляли, что у автора поста, вероятно раздражение или дерматит из-за накопления грязи под ремешком Apple Watch.

Ранее мы писали, что Apple опровергала наличие царапин на на демонстрационных моделях iPhone 17 Pro. Ранее владельцы iPhone 17 также жаловались на странные проблемы с Wi-Fiкоторые возникают в момент, когда смартфон пытаются сопрячь с Apple Watch.

Источник: wccftech; Reddit