Ara: History Untold выйдет осенью 2024 года. Выбор игрока станет важным фактором геймплея

Во время проведения мероприятия Xbox Developer_Direct была раскрыта дополнительная информация о предстоящей стратегической игре для ПК Ara: History Untold. Разработчик Oxide Games и издатель Microsoft планируют выпустить игру в Steam, а также в PC Game Pass. Релиз запланирован на осень 2024 года.

Разработчики также рассказали, что выбор игрока в Ara: History Untold станет важным фактором в игровом процессе:

«Выбор игрока действительно важен при выборе перехода в следующую эпоху (например, бронзовый век). Когда это произойдет, вам будет предоставлен выбор: продвигаться вперед, получая доступ к новым и мощным технологиям, или продолжить работать в нынешней эпохе, наращивая свои фундаментальные знания. Бремя вашего выбора имеет значение, потому что как только вы продвинетесь вперед, вы откажетесь от доступа к любой технологии «последнего поколения» предыдущей эпохи, что может ограничить будущие возможности исследований»

Хотя многие члены команды Oxide Games ранее работали в Firaxis и над серией Civilization, в Ara: History Untold они увидели возможность опробовать некоторые новые особенности игрового процесса, которые не были реализованы во время работы над известной стратегической серией. Это включает в себя введение системы крафта, которая, среди прочего, даст игрокам дополнительные преимущества при исследовании и обновлении своих юнитов.

Дополнительно официальный канал Ara: History Untold на YouTube опубликовал новый дневник разработчиков игры. Директор по дизайну Oxide Games Мишель Менар поделилась некоторой информацией о стратегических играх 4X прошлого и о том, что Ara — новый шаг вперед в этом жанре.

Источник: neowin