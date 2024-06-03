Новости Новости 03.06.2024 в 14:50 comment views icon
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Architect + DevOps: появились топ-наймы в IT за май

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

За месяц средние зарплаты в топ-наймах увеличились. Но вакансий было две — Architect и DevOps.

В марте был один найм на $12 тыс., и 3 найма по $7. Сейчас — 3 вакансии по $8 тыс.

Вот наиболее заметные вакансий месяца:

  1. CTO / VP / Solution Architect, Украина – $10k Детали вакансии
  2. Lead/Architect/Senior DevOps Engineer, Польша – $9k Детали вакансии
  3. Архитектор, Украина – $9k Детали вакансии
  4. Руководитель ИП/Лидер/Архитектор, Украина – $8.4k Детали вакансии
  5. Архитектор облачных решений, DevOps Architect, Консультант, DevOps, Польша – $8k Детали вакансии
  6. Team Lead DevOps, Германия – $8k Детали вакансии

В этом месяце половина вакансий не из Украины, но тенденция нестабильна. В марте из топ-7 — топ-5 наймы в Украине.

Еще месяц назад ситуация была прямо противоположная: большинство топ-наемов — кандидаты, которые находятся за рубежом. Самым крупным в феврале на Djinni стал найм Head of Data/Lead/Data Architect на зарплату в почти $9 тыс.


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