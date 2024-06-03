Architect + DevOps: появились топ-наймы в IT за май

За месяц средние зарплаты в топ-наймах увеличились. Но вакансий было две — Architect и DevOps.
В марте был один найм на $12 тыс., и 3 найма по $7. Сейчас — 3 вакансии по $8 тыс.
Вот наиболее заметные вакансий месяца:
- CTO / VP / Solution Architect, Украина – $10k Детали вакансии
- Lead/Architect/Senior DevOps Engineer, Польша – $9k Детали вакансии
- Архитектор, Украина – $9k Детали вакансии
- Руководитель ИП/Лидер/Архитектор, Украина – $8.4k Детали вакансии
- Архитектор облачных решений, DevOps Architect, Консультант, DevOps, Польша – $8k Детали вакансии
- Team Lead DevOps, Германия – $8k Детали вакансии
В этом месяце половина вакансий не из Украины, но тенденция нестабильна. В марте из топ-7 — топ-5 наймы в Украине.
Еще месяц назад ситуация была прямо противоположная: большинство топ-наемов — кандидаты, которые находятся за рубежом. Самым крупным в феврале на Djinni стал найм Head of Data/Lead/Data Architect на зарплату в почти $9 тыс.