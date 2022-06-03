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Арестович, Бандера и Призрак Киева — Wikipedia назвала самые популярные украинские статьи за три месяца войны

Арестович, Бандера и Призрак Киева — Wikipedia назвала самые популярные украинские статьи за три месяца войны

Общественная организация «Викимедиа Украина» проанализировала статистику посещений онлайн-энциклопедии и назвала 100 популярнейших статей украиноязычного раздела Википедии за три месяца большой войны (кстати, сегодня уже 100-й день полномасштабной войны россии против Украины).

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После начала полномасштабного российского вторжения посещаемость Википедии, которая традиционно является одним из самых популярных сайтов в Украине, значительно выросла — впервые с мая 2020 года, когда в Украине распространялась коронавирусная болезнь, посещаемость украинской Википедии превысила 100 миллионов  раз в месяц.

Ожидаемо, список возглавила статья «русское вторжение в Украину (2022)», которая за 90 дней с момента создания получила почти 2,5 миллиона просмотров. Например, самая популярная статья 2021 года «Украина» за 12 месяцев получила всего один миллион просмотров.

Арестович, Бандера и Призрак Киева — Wikipedia назвала самые популярные украинские статьи за три месяца войны

Из известных людей наиболее популярными в украинской Википедии стали люди, связанные с войной; особенно отличившиеся в популярной культуре. В частности, украинские деятели: Алексей Арестович (1 846 тысяч просмотров), Владимир Зеленский  (309 тысяч), Валерий Залужный (305 тысяч) и Виталий Ким  (257 тысяч); представители государства-агрессора:  Владимир Жириновский (488 тысяч) и Владимир Путин  (419 тысяч).

Среди исторических деятелей самым популярным стал Степан Бандера  (637 тысяч). Также популярным оказался украинский предприниматель-аграрий  Александр Поворознюк  (216 тысяч), ставший вдохновителем популярного музыкального трека VOVA и Bash их Blyad.

Значительную популярность в военные времена ожидаемо приобрели статьи о различных видах вооружения: российских оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер (501 тысяча); тактический ракетный комплекс  Точка  (430 тысяч); семейство русских крылатых ракет  Калибр  (420 тысяч); турецкий ударный беспилотник  Bayraktar TB2 (399 тысяч); статья о бывшем российском флагмане черноморского флота ракетном крейсере «Москва», уничтоженном Военно-морскими силами Украины 13 апреля (более 402 тысяч).

Популярны стали и статьи о других войнах, в которых агрессором или активной стороной конфликта была российская федерация:  русско-грузинская война (294 тысячи),  первая русско-чеченская война  (186 тысяч),  гражданская война в Сирии  (146 тысяч).

Традиционно украинцы использовали Википедию, чтобы узнать больше о темах, которые активно освещали в новостях: американскую программу военной помощи «Ленд-Лиз»  (307 тысяч); стрелковую песню  «Ой в лугу красная калина»  (254 тысячи); международную межбанковскую систему  SWIFT  (211 тысяч); украинская группа  Kalush  (196 тысяч), которая в этом году стала победителем песенного конкурса «Евровидение 2022». Также интересовались значением и историей разных терминов, часто возникающих в информационном пространстве:  Рашизм  (467 тысяч),  Денацификация (236 тысяч), Кацап (151 тысяча).

В 100 самых посещаемых также попали несколько статей, традиционно имеющих высокий охват в украинской Википедии: Украина  (570 тысяч), Киев (239 тысяч), Шевченко Тарас Григорьевич  (176 тысяч), украинский язык (175 тысяч).

Арестович, Бандера и Призрак Киева — Wikipedia назвала самые популярные украинские статьи за три месяца войны


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