Арестович, Бандера и Призрак Киева — Wikipedia назвала самые популярные украинские статьи за три месяца войны

Общественная организация «Викимедиа Украина» проанализировала статистику посещений онлайн-энциклопедии и назвала 100 популярнейших статей украиноязычного раздела Википедии за три месяца большой войны (кстати, сегодня уже 100-й день полномасштабной войны россии против Украины).

После начала полномасштабного российского вторжения посещаемость Википедии, которая традиционно является одним из самых популярных сайтов в Украине, значительно выросла — впервые с мая 2020 года, когда в Украине распространялась коронавирусная болезнь, посещаемость украинской Википедии превысила 100 миллионов раз в месяц.

Ожидаемо, список возглавила статья «русское вторжение в Украину (2022)», которая за 90 дней с момента создания получила почти 2,5 миллиона просмотров. Например, самая популярная статья 2021 года «Украина» за 12 месяцев получила всего один миллион просмотров.

Из известных людей наиболее популярными в украинской Википедии стали люди, связанные с войной; особенно отличившиеся в популярной культуре. В частности, украинские деятели: Алексей Арестович (1 846 тысяч просмотров), Владимир Зеленский (309 тысяч), Валерий Залужный (305 тысяч) и Виталий Ким (257 тысяч); представители государства-агрессора: Владимир Жириновский (488 тысяч) и Владимир Путин (419 тысяч).

Среди исторических деятелей самым популярным стал Степан Бандера (637 тысяч). Также популярным оказался украинский предприниматель-аграрий Александр Поворознюк (216 тысяч), ставший вдохновителем популярного музыкального трека VOVA и Bash их Blyad.

Значительную популярность в военные времена ожидаемо приобрели статьи о различных видах вооружения: российских оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер (501 тысяча); тактический ракетный комплекс Точка (430 тысяч); семейство русских крылатых ракет Калибр (420 тысяч); турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 (399 тысяч); статья о бывшем российском флагмане черноморского флота ракетном крейсере «Москва», уничтоженном Военно-морскими силами Украины 13 апреля (более 402 тысяч).

Популярны стали и статьи о других войнах, в которых агрессором или активной стороной конфликта была российская федерация: русско-грузинская война (294 тысячи), первая русско-чеченская война (186 тысяч), гражданская война в Сирии (146 тысяч).

Традиционно украинцы использовали Википедию, чтобы узнать больше о темах, которые активно освещали в новостях: американскую программу военной помощи «Ленд-Лиз» (307 тысяч); стрелковую песню «Ой в лугу красная калина» (254 тысячи); международную межбанковскую систему SWIFT (211 тысяч); украинская группа Kalush (196 тысяч), которая в этом году стала победителем песенного конкурса «Евровидение 2022». Также интересовались значением и историей разных терминов, часто возникающих в информационном пространстве: Рашизм (467 тысяч), Денацификация (236 тысяч), Кацап (151 тысяча).

В 100 самых посещаемых также попали несколько статей, традиционно имеющих высокий охват в украинской Википедии: Украина (570 тысяч), Киев (239 тысяч), Шевченко Тарас Григорьевич (176 тысяч), украинский язык (175 тысяч).