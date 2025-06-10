Арктика тает гораздо быстрее, половина ледников исчезнет и без потепления, — новые исследования

Ученые пересматривают сценарии последствий потепления в Арктике и таяния ледников после обнаружения ошибки в климатических моделях.

В частности, японские исследователи Момока Наканиши из Междисциплинарной высшей школы инженерных наук Университета Кюсю и ее научный руководитель, доктор Такуро Мичибата из Научно-исследовательского института прикладной механики предположили, что облака могут быть причиной ускоренного потепления в Арктике.

Сейчас потепление в Арктике происходит в 3-4 раза быстрее, чем во всем остальном мире. Современные климатические модели не могут объяснить, почему так происходит. Японские ученые объясняют, что наиболее распространенными облаками над Арктикой являются смешанные, содержащие как кристаллы льда, так и переохлажденные капли жидкой воды. Летом эти облака отражают солнечный свет и помогают охлаждать Арктику. Однако зимой, в отсутствие солнечного света, эти облака улавливают тепло от поверхности и отправляют его обратно.

«Однако то, насколько хорошо эти облака смешанной фазы удерживают тепло, зависит от соотношения льда и жидкости. Чем больше жидкости содержат облака, тем лучше они удерживают тепло. Но многие климатические модели имеют большую погрешность в представлении этого соотношения, что приводит к неверным прогнозам», — объясняет Момока Наканиши.

Японские исследователи проанализировали 30 климатических моделей, сравнив их со спутниковыми снимками облаков в Арктике зимой в течение последнего десятилетия. Они выяснили, что в 21 модели отношение льда к воде было сильно переоценено.

«Эти модели с огромным преобладанием льда не учитывают должным образом современный потенциал потепления облаков в зимний период. Вот почему они не могут объяснить быстрое потепление, которое мы наблюдаем сейчас», — добавляет Наканиши.

Между тем недооценка существующими климатическими моделями темпов глобального потепления в данный момент ведет к переоценке этих показателей в будущем. Речь идет об ошибках, вызванных процессом обратной связи излучательной способности облаков.

С дальнейшим потеплением Арктики в составе смешанных облаков начинает преобладать жидкая вода, что увеличивает способность облаков удерживать тепло. Как только облака становятся настолько насыщенными жидкостью, что ведут себя как абсолютно черные тела — полностью поглощая и повторно излучая тепло — дальнейшее потепление начинает уменьшаться.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Поскольку большинство климатических моделей недооценивают, сколько жидкости уже присутствует в сегодняшних облаках, они предполагают, что еще более значительное смещение впереди. В результате они переоценивают, сколько дополнительного тепла будет удерживаться в будущем, и предполагают, что эффект обратной связи продлится дольше, чем предполагает реальность.

В то же время ученые из Швейцарии выяснили, что даже если температура на планете останется на уровне 1,2°C, 39% массы ледников все равно растают по сравнению с состоянием на 2020 год, что приведет к поднятию уровня мирового океана на 10 см.

В новом исследовании международная группа ученых из 10 стран использовала 8 климатических моделей для ледников с целью оценки объемов потери льда за пределами Гренландии и Антарктиды. Все проанализированные сценарии предусматривают, что ледники будут продолжать быстро таять в течение нескольких ближайших десятилетий. Они будут таять, однако медленнее, в течение следующих веков даже при отсутствии потепления.

Например, исследования, которые рассматривают сценарии таяния только до 2100 года, оценивают, что около 20% сегодняшней массы ледников будет потеряно независимо от того, как изменятся температуры в будущем. Однако новое исследование показывает, что при нынешних условиях исчезнет почти вдвое больше льда, если смотреть на несколько веков вперед.

«Мы обнаружили, что около 40% массы ледников фактически «обречены» на исчезновение», — объясняет соавтор исследования Гарри Зеколлари из Свободного университета Брюсселя.

По словам другого соавтора исследования, Лилиана Шустера из Университета Инсбрука, нынешний размер ледников значительно занижает масштабы изменения климата, которые уже произошли. Шустер подчеркивает, что на самом деле, ситуация с таянием ледников гораздо хуже, чем можно наблюдать в горах.

Гарри Зеколлари прогнозирует, что текущая политика приведет к тому, что глобальная температура вырастет до 2,7°C. Ученый добавляет, что диапазон потепления от 1,5 до 3°C играет ключевую роль в сохранении ледовиков, поскольку потепление на каждый 0,1°C создает риск потери около 2% ледовиков.

Результаты исследований представлены в журналах Ocean-Land-Atmosphere Research; Science

Источник: SciTechDaily