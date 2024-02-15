Ричард Брэнсон и внук Оппенгеймера призывают «остановить» ИИ и климатическую катастрофу

Свои требования они изложили в открытом письме, опубликованном в четверг организацией The Elders (основатели — сам Брэнсон и экс-президент Южной Африки Нельсон Мандела).

Как отмечает CNBC, сообщение призывает к решительным действиям против эскалации опасностей климатического кризиса, пандемий, ядерного оружия и неуправляемого ИИ. Мировых лидеров просят принять долгосрочную стратегию и выказать «решимость решать проблемы, а не просто управлять ими, мудрость принимать решения на основе научных доказательств и разума, а также смирение слушать всех, кого это касается».

Подписанты требуют срочных многосторонних действий, в том числе финансирование перехода от ископаемого топлива, подписания справедливого договора о борьбе с пандемией, перезапуска переговоров по ядерному оружию и построения глобального управления, необходимого для того, чтобы ИИ стал «силой добра».

Письмо опубликовано также при поддержке Future of Life Institute — некоммерческой организации, основанной космологом Массачусетского технологического института Максом Тегмарком и соучредителем Skype Яаном Таллином, которая стремится направлять трансформационные технологии, такие как искусственный интеллект, в пользу жизни и защититься от крупномасштабных рисков. Среди подписантов кроме миллиардера-основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона и Чарльза Оппенгеймера, внука Дж. Роберта Оппенгеймера, можно увидеть и имя бывшего Генсека ООН Пан Ги Муна.

Тегмарк говорит, что The Elders хотели донести, что, хотя сама по себе технология не является «злом», она остается «инструментом», который может привести к ужасным последствиям, если ее быстро развивать «в руках неправильных людей».

«Старая стратегия ориентации на эффективное использование [когда речь идет о новых технологиях] всегда заключалась в том, чтобы учиться на ошибках», — сказал Тегмарк в интервью CNBC. «Мы изобрели огонь, затем — огнетушитель. Мы изобрели автомобиль, потом научились на своих ошибках и изобрели ремень безопасности, светофор и ограничение скорости».

Письмо опубликовано как раз накануне Мюнхенской конференции по безопасности, на которой чиновники, военные лидеры и дипломаты будут обсуждать международную безопасность на фоне эскалации глобальных вооруженных конфликтов, включая войны россии и Украины, а также Израиля и ХАМАС. Тегмарк посетит мероприятие, чтобы отстоять содержание письма.

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В прошлом году Институт будущей жизни также обнародовал открытое письмо, которое поддержали босс Tesla Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк и которое призвало ведущие лаборатории ИИ, такие как OpenAI, приостановить работу над обучением моделей ИИ, более мощных, чем GPT-4 — на данный момент самой совершенной модели компании. В противном случае подписанты опасаются за «потерю контроля» над цивилизацией, что может привести к массовому уничтожению рабочих мест.

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