Aston Martin завершил разработку электрической субмарины Project Neptune стоимостью $4 млн, публичная демонстрация коммерческой версии состоится до конца года

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В сентябре прошлого года компания Aston Martin совместно с Triton Submarines разработала проект премиальной электрической подводной лодки Project Neptune. Теперь же компании объявили о том, что полностью завершили цикл разработки коммерческой версии и пообещали показать публике готовый экземпляр субмарины уже до конца текущего года.

После финализации проекта разработчики назвали окончательные технические характеристики подводной лодки. Компактная субмарина Project Neptune способна вместить трех человек (пилот и два пассажира) в салоне, защищенном акриловым стеклом с максимальной зоной обзора. Салон субмарины разрабатывался на основе спорткаров бренда Aston Martin, он отличается отделкой премиального класса из натуральной кожи, углеродного волокна и других технологичных материалов.

Подлодка способна погружаться на глубину до 500 метров, при этом благодаря улучшенной гидродинамике за счет сниженного лобового сопротивления и повышенной мощности электродвигателей, Project Neptune разгоняется до скорости 5 узлов (9,3 км/ч), что практически вчетверо быстрее, чем взятая за основу проекта флагманская модель Triton 3300/3.

Напомним, что модель Triton 3300/3 длиной 3,2 метра, шириной 2,6 метра, высотой 1,8 метра и весом 4 тонны оснащается четырьмя электрическими движителями мощностью 5 л.с. / 3,7 кВт каждый (2 Main Thrusters + 2 Vertran Thrusters), которые питаются от батарей на 30 кВтч, обеспечивающие до 12 часов автономного движения. Премиальный Project Neptune получил улучшенную версию двигательной системы, точные характеристики которой разработчики пока не озвучили.

Отметим, что электрическая подводная лодка Project Neptune от Aston Martin и Triton Submarines будет выпущена на рынок ограниченным тиражом, при этом стоимость одного экземпляра составит порядка $4 млн.

Источник: Aston Martin