Audi, Airbus и Italdesign провели публичное тестирование модульного электрического летающего такси Pop.Up Next

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На мероприятии Drone Week в Амстердаме компании Audi, Airbus and Italdesign провели публичную демонстрацию автономного прототипа летающего электромобиля Pop.Up Next. Благодаря модульной конструкции это средство передвижения способно без проблем ездить по дорогам общего пользования, а в случае возникновения пробок или других препятствий — преодолевать их по воздуху.

В основе концепта Pop.Up Next лежит двухместная капсула, которую можно поместить на колесную основу (для движения по дорогам) или закрепить в специальном отсеке летающего дрона (для движения по воздуху). Для «передачи» капсулы дрону и последующей разгрузки, колесная основа оснащена специальным подъемником. Люди в кабине являются простыми пассажирами, все управление системой, включая трансформацию в каждое из состояний и преодоление маршрута, осуществляется в автоматическом режиме.

Остается добавить, что демонстрация проходила на примере компактного макета Pop.Up Next в масштабе 1:4. Впрочем, представители Audi, Airbus and Italdesign уверены, что появление коммерческих такси на основе их детища остается ждать считанные годы.

Напомним, что согласно первоначальным планам, двухместная капсула Pop.Up выполнена из карбона и обладает габаритами в 2,6 м длины при 1,4 м ширины и 1,5 м высоты. В воздушном режиме взлет и посадка осуществляются вертикально, максимальная дальность полета составляет 100 км, при этом силовая установка на 136 кВт (17 кВт на каждый из 8 электромоторов) позволяет набирать скорость до 100 км/ч. Емкость батарей в воздушном модуле составляет 70 кВтч, время на зарядку — 15 минут, взлетная масса — 600 кг.

«Тележка» для передвижения по земле оснащена электрической силовой установкой на 60 кВт, приводящей в движение пару задних колес. Максимальная скорость движения составляет те же 100 км/ч, а дальность пробега — 130 км при емкости батарей 15 кВтч.

Источник: Audi