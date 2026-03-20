Представлен AUDI E7X: большой SUV с 670 л.с., 751 км запаса хода и LiDAR

Вадим Карпусь

Представлений AUDI E7X: великий SUV з 670 к.с., 751 км запасу ходу і LiDAR

AUDI — новый китайский суббренд Audi — добавил большой электрический кроссовер E7X на свой сайт и в приложение. Это уже вторая модель, созданная совместно с SAIC Motor. Новинка ориентирована на семейных пользователей, которым важны комфорт, технологии и скорость.


Первое, что бросается в глаза — отсутствие фирменных «четырех колец». Вместо них на передней части светится надпись AUDI. Это часть новой стратегии бренда, который запустили в ноябре 2024 года специально для электромобилей в Китае. AUDI E7X продолжает линейку после E5 Sportback и публично дебютирует на Beijing Auto Show в этом году.

По габаритам это настоящий большой кроссовер: 5049 мм в длину, 1997 мм в ширину, 1710 мм в высоту и колесная база 3060 мм. В салоне доступно пять мест с большим запасом пространства для ног. Покупателям предложат 21- или 22-дюймовые колёса с необычной фишкой: центральные колпачки не вращаются, и логотип всегда остаётся ровно — решение, знакомое по моделям Rolls-Royce.


Передняя часть выглядит нетипично для электрокаров. Здесь использовали «световую поверхность» с интегрированной оптикой. Фары — это фактически HD-проекторы с миллионом пикселей, которые могут выводить предупреждения или графику прямо на дорогу. Дополнительно светодиоды формируют уникальный узор, чтобы авто легко узнавали ночью.

Базовая версия с задним приводом имеет электродвигатель мощностью 300 кВт (около 402 л.с.). Полноприводная модификация получила два мотора с суммарной мощностью 500 кВт (670 л.с.). Такой вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,97 с и развивает максимальную скорость до 230 км/ч.

Аккумулятор емкостью 109 кВт-ч от CATL обеспечивает до 751 км запаса хода по китайскому циклу. Авто использует 900-вольтовую архитектуру, что сокращает время зарядки и позволяет быстрее возвращаться в дорогу.

На крыше виден характерный выступ, где разместился LiDAR. Он работает вместе с системой автономного вождения Momenta Flywheel. Авто может самостоятельно двигаться по трассам и городским дорогам, ориентироваться в потоке и проходить повороты, но водитель должен контролировать ситуацию.

AUDI E7X открывает новый этап для Audi и всей группы Volkswagen в Китае. Партнерство с SAIC позволяет быстрее запускать электромобили с новыми технологиями. Цену и дату старта продаж объявят во время премьеры на Beijing Auto Show.

Источник: arenaev

