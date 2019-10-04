Авария Ан-12 возле Львова. Пятеро погибших, трое — в тяжелом состоянии

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Рано утром 4 октября неподалеку от аэропорта Львова совершил аварийную посадку транспортник Ан-12 #UR-CAH авиакомпании Ukraine Air Alliance, выполняющий грузовой рейс #UKL4050 из испанского Виго в Стамбул с плановой дозаправкой во Львове.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), самолет пропал с радаров в 7:10 — через 19 минут один из членов экипажа сообщил по радио об аварийной посадке. В 7:46 Ан-12 обнаружили в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, при этом следов возгорания не было. После этого работники ГСЧС начали спасательную операцию по освобождению экипажа. Было привлечено 41 спасателя и 7 единиц спецтехники.

Триває рятувальна операція біля міжнародного аеропорту "Львів" Від #ДСНС залучено 41 рятувальник та 7 од. техніки 👉https://t.co/ibJ86a8dGV pic.twitter.com/7jpCJwi9T5 — МВС України (@MVS_UA) October 4, 2019

Сначала министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что, по предварительным данным, при аварийной посадке погибли четыре человека. Но затем он удалил эту информацию из своего поста.

Затем ГСЧС уточнила, что на борту самолета находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождающий груз. В результате катастрофы три человека погибли, еще трое пострадали, судьба двоих находившихся на борту уточнялась.

Позже Криклий еще раз обновил свой пост, указав, что погибли пятеро, а трое находятся в тяжелом состоянии. Эти данные подтвердили спасатели.

#Важливо Внаслідок падіння літака п’ять осіб загинуло, трьох членів екіпажу підрозділами ДСНС деблоковано та передано працівникам швидкої медичної допомоги (стан важкий). Роботи продовжуються. pic.twitter.com/eOpbOvBoVD — МВС України (@MVS_UA) October 4, 2019

На сайте Ukraine Air Alliance сообщается, что самолет АН-12 #UR-CAH, выпущенный в 1968 году, до 1995 года эксплуатировался военными, а с 2012 года — этой авиакомпанией.

В Мининфраструктуры отметили, что у самолета могло закончиться топливо. Пока это предварительная версия, насколько странной она бы не казалась. После проведения расследования будет названа точная причина аварии.

Источник: Владислав Криклий Facebook и ДСНС