Австралия предоставила ВСУ одноразовые картонные дроны PPDS: нагрузку до 5 кг, до 3 часов в воздухе и дистанция до 120 км

Австралийская компания SYPAQ поставляет украинским военным дешевые одноразовые дроны Precision Payload Delivery System (PPDS), предназначенные для доставки грузов в труднодоступных местах.

По словам главного инженера SYPAQ Росса Осборна, дроны поставляют в виде заготовок из плоских листов картона, из которых можно легко собрать летательный аппарат, используя обычные резиновые ленты. При этом картон достаточно прочный и дополнительно пропитан воском, чтобы конструкция не разрушалась при использовании во влажных погодных условиях.

«Низкий профиль является ключевой особенностью, мы можем сложить их на поддон. Мы также разработали модульную авионику и комплекты силовых установок, которые, надеемся, можно использовать повторно», – сказал Росс Осборн.

Такие одноразовые картонные дроны PPDS предназначены для доставки на передовую различных необходимых грузов, включая боеприпасы, еду и медикаменты. Кроме того, БПЛА можно использовать для разведки и для сброса взрывных устройств на позиции оккупантов. Существуют разные модификации PPDS, которые могут нести полезную нагрузку до 3 кг или 5 кг. В зависимости от нагрузки картонный дрон может находиться в воздухе от 1 до 3 часов и преодолеть расстояние в 40-120 км.

Отмечается, что украинская армия получила более 60 поставок от SYPAQ. Ежемесячно доставляется около 100 единиц австралийских картонных дронов.

Источник: mil