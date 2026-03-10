Инженеры создали первый в мире "черный ящик" для дронов на блокчейне

Британские студенты-инженеры разработали уникальный «черный ящик» для дронов: система будет хранить важные операционные данные и информацию с датчиков во время полета, используя «компактный» протокол блокчейна.





Подобно бортовым самописцам, используемым в самолетах, система постоянно регистрирует информацию о работе дрона. Впрочем, вместо того, чтобы хранить данные в единой централизованной базе, их распределяют по децентрализованному цифровому реестру. Такой подход значительно усложняет подделку или изменение записей и повышает уровень доверия к автономным системам, которые все чаще работают без непосредственного контроля со стороны человека.

Разработка особенно важна, учитывая условия, в который работают беспилотники: постоянная вибрация, движение, ограниченное энергопитание и нестабильная связь. Однако по словам команды, система верификации успешно проявила себя в первых тестах и стабильно функционировала во время всего полета. Это доказывает, что блокчейн может надежно работать даже на легком бортовом оборудовании автономных летательных аппаратов.

Как это работает?

В основе «черного ящика» лежит компактный протокол, разработанный технологической компанией Minima. Он позволяет каждому из устройств сети запускать полноценный блокчейн-узел. Это позволяет им самостоятельно хранить данные, проверять их и гарантировать, что информацию нельзя тайно удалить или изменить.





Хотя данные хранятся локально на каждом из устройств, все участники сети могут проверить их достоверность.

К тому же архитектура системы не требует облачных серверов или централизованных баз данных, которые обычно используются в традиционных системах мониторинга. Фактически, машины могут сами создавать и подтверждать собственные записи во время работы.

Еще одним важным достижением в рамках разработки стала интеграция блокчейна непосредственно в микропроцессорную систему на чипе, а не использование только внешнего программного обеспечения.

В результате производительность выросла до 500 раз, а энергоэффективность до 10 000% по сравнению с традиционными реализациями. Показатели — чрезвычайно важные для дронов, имеющих жесткие ограничения по вычислительным ресурсам и емкости аккумуляторов.

Источник: Interesting Engineering, Университет Саутгемптона