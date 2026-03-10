Новости Military Tech 10.03.2026 comment views icon

Инженеры создали первый в мире "черный ящик" для дронов на блокчейне

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Інженери створили першу в світі "чорну скриньку" для дронів на блокчейні

Британские студенты-инженеры разработали уникальный «черный ящик» для дронов: система будет хранить важные операционные данные и информацию с датчиков во время полета, используя «компактный» протокол блокчейна.


Подобно бортовым самописцам, используемым в самолетах, система постоянно регистрирует информацию о работе дрона. Впрочем, вместо того, чтобы хранить данные в единой централизованной базе, их распределяют по децентрализованному цифровому реестру. Такой подход значительно усложняет подделку или изменение записей и повышает уровень доверия к автономным системам, которые все чаще работают без непосредственного контроля со стороны человека.

Разработка особенно важна, учитывая условия, в который работают беспилотники: постоянная вибрация, движение, ограниченное энергопитание и нестабильная связь. Однако по словам команды, система верификации успешно проявила себя в первых тестах и стабильно функционировала во время всего полета. Это доказывает, что блокчейн может надежно работать даже на легком бортовом оборудовании автономных летательных аппаратов.

Как это работает?

В основе «черного ящика» лежит компактный протокол, разработанный технологической компанией Minima. Он позволяет каждому из устройств сети запускать полноценный блокчейн-узел. Это позволяет им самостоятельно хранить данные, проверять их и гарантировать, что информацию нельзя тайно удалить или изменить.


Хотя данные хранятся локально на каждом из устройств, все участники сети могут проверить их достоверность.

Інженери створили першу в світі "чорну скриньку" для дронів на блокейні
Студенты проверяют подключение узла Minima на дроне.

К тому же архитектура системы не требует облачных серверов или централизованных баз данных, которые обычно используются в традиционных системах мониторинга. Фактически, машины могут сами создавать и подтверждать собственные записи во время работы.

Інженери створили першу в світі "чорну скриньку" для дронів на блокейні
Чип ARM, который использовали в разработке прототипа.

Еще одним важным достижением в рамках разработки стала интеграция блокчейна непосредственно в микропроцессорную систему на чипе, а не использование только внешнего программного обеспечения.

В результате производительность выросла до 500 раз, а энергоэффективность до 10 000% по сравнению с традиционными реализациями. Показатели чрезвычайно важные для дронов, имеющих жесткие ограничения по вычислительным ресурсам и емкости аккумуляторов.

Легендарні гелікоптери Apache стануть мисливцями на дрони

Спецпроекты
Розумна краса: як обрати ідеальний смарт-ґаджет у подарунок на 8 березня
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році

Источник: Interesting Engineering, Университет Саутгемптона

Популярные новости

arrow left
arrow right
Самый эффективный RC-дрон в мире летает 3,5 часа на одном заряде
Самый маленький в мире автопилот: чип и ИИ превращают БПЛА в "интеллектуального" убийцу
Solana представила "рынки внимания": новый формат, в котором можно ставить на мемы и тренды
Конец анонимным БпЛА: дроны в Украине хотят "привязать" к владельцам, за нарушение — санкции
До $10 млрд в год: как экспорт вооружения может изменить оборонную экономику Украины
Блокчейн — не только о деньгах? Разработчику удалось вставить изображение 66 КБ в транзакцию биткоина
Бывший директор Mt. Gox предлагает изменить протокол биткоина, чтобы вернуть украденные в 2011 году $5,2 млрд
На Netflix вышел второй сезон "Ван Пис": сразу с 8 эпизодами
Забудьте об умных очках: на подходе — умные контактные линзы Xpanceo
Магазин отказал австралийцу в замене ОЗУ DDR5 по гарантии из-за роста цен
Тест-драйв Toyota Corolla Cross: в поиске индивидуальности
NVIDIA хочет майнить биткоин в космосе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить