Австралия утилизирует 45 вертолетов MRH90 Taipan вместо продажи Украине

По данным австралийского издания APDR?вооруженные силы страны утилизируют 45 вертолетов NH90 (MRH90 Taipan), которые предлагала приобрести Украина. В 2022 году вертолеты были признаны недостаточно надежными и проблемными с точки зрения технического обслуживания.

Вертолеты относительно новые (2000-е годы), каждый стоит $20 млн, они пользуются спросом на вторичном рынке. В свое время Украина направила официальный запрос с целью приобрести NH90.

Судьба MRH90 Taipan – буквально была изрезана на части. Решение было утверждено после инцидента 2023 года, когда четверо военных погибли во время учений. Однако в марте имело место и другое происшествие: после ошибки пилота NH90 смог успешно приводиться благодаря особенностям конструкции, в результате этого никто из экипажа не пострадал.

Ирония в том, что в конструкции Taipan использовано углеродное волокно, которое военные не имеют возможности разрезать – вертолеты просто разбирают, а детали закапывают в землю.

NH90 разработан консорциумом европейских стран в начале 1990-х. Он находился или находится на вооружении нескольких стран, некоторые из них отказались от вертолета из-за надежности. В Норвегии от NH90 отказались в прошлом году, выразили намерения вернуть машины производителю и потребовать компенсации – запланированная операционная готовность так и не была достигнута.

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