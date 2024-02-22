Новости IT-бизнес 22.02.2024 в 10:34 comment views icon

Автоконцерн Stellantis купил ИИ-сервис CloudMade с украинской командой разработчиков

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Автоконцерн Stellantis (включает 18 брендов, в том числе Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot) приобрел сервис CloudMade компании Star. Офис команды разработчиков находится в Украине.

Сумму сделки не разглашают. По некоторым данным, речь идет о десятках миллионов долларов. Однако известно, что по условиям сделки Stellantis приобрела систему искусственного интеллекта, модели машинного обучения, права интеллектуальной собственности и патенты компании CloudMade — разработчика интеллектуальных и инновационных автомобильных решений на основе больших данных.

Вместе с интеллектуальной собственностью к Stellantis переходит и вся команда проекта — 44 работника, почти все они из Украины. По предварительным данным, украинскую команду сохранят, однако расширение не планируется.

Stellantis заявляет, что это приобретение будет способствовать среднесрочной разработке STLA SmartCockpit и усилит программную стратегию компании, изложенную в Dare Forward 2030.

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