Авторы Horizon Forbidden West: Burning Shores рассказали о Сейке – спутнице Элой, с которой в игре могут возникнуть романтические отношения

К официальному выходу дополнения Horizon Forbidden West: Burning Shores компания Sony выпустила новое видео, которое поможет лучше познакомиться с новым компаньоном главной героини – девушкой по имени Сейка.

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Сейка — способный и жестокий боец из племени мореплавателей, ее играет Кайли Лия Пейдж. В отличие от Элой, у Сейки сильная связь с окружающими.

«Самая большая мотивация Сейки — это любовь, которую она питает к своей семье, к своему племени, к людям и миру», — объясняет Пейдж.

Учитывая, что Элой обычно представляет собой армию из одной женщины, будет интересно посмотреть, как будут складываться отношения между этими двумя воинами. Они в чём-то очень похожи, а в чем-то полны противоположностей.

В недавней публикации в блоге PlayStation ведущий сценарист Энни Китейн намекнула на важность отношений Элой и Сейки.

«Сейка совершенно не похожа ни на кого, с кем Элой когда-либо сталкивалась, и она играет важную роль в следующей главе путешествия Элой».

Некоторые игроки, которые ожидали романтических отношений Элой, после этого начали думать, что Сейка может быть той самой половинкой, с которой у главной героини может начаться роман. Эти предположения получили подтверждения благодаря короткому видео, в котором демонстрируется поцелуй Элой и Сейки – как один из вариантов развития событий.

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Источник: gamesradar