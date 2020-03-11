AWS создала новую ОС Bottlerocket на базе Linux для запуска контейнеров





Платформа Amazon Web Services (AWS) создала новую операционную систему с открытым исходным кодом на базе Linux. Новая разработка под названием Bottlerocket специально предназначена для запуска контейнеров на виртуальных машинах или физических серверах. Она имеет ряд функций, которые могут упростить автоматизацию обновлений ОС, повысить безопасность и помочь в интеграции и развертывании контейнеров.

Одним из наиболее заметных отличий Bottlerocket от прочих современных операционных систем является процесс обновления. Как правило, ОС обновляются последовательно – пакет за пакетом. В случае Bottlerocket обновления применяются за один шаг. Также ОС использует модель на основе образов. Это гарантирует, что обновления также могут быть откатаны полностью, если это необходимо. Это приводит к увеличению времени безотказной работы контейнерных приложений, бесперебойному обновлению всего парка и снижению количества ошибок.

Во-вторых, Bottlerocket использует файловую систему, которая в основном доступна только для чтения. Более того, DM-verity используется для проверки целостности во время загрузки. Кроме того, доступ по SSH не применяется изначально, и его использование не рекомендуется. Но он доступен как часть отдельного административного контейнера, который можно включить при необходимости устранения неполадок и отладки.

В-третьих, Bottlerocket располагает инструментами, необходимыми для интеграции с существующими оркестраторами контейнеров. Она поддерживает образ Docker и образы, соответствующие формату Open Container Initiative (OCI). Кроме того, Bottlerocket является проектом с открытым исходным кодом. Это означает, что разработчики могут вносить свой вклад в проект непосредственно для создания пользовательских сборок или объединять их дополнения с официальным проектом.

В настоящее время Bottlerocket доступна для бесплатного предварительного ознакомления в виде Amazon Machine Image (AMI) для Amazon Elastic Cloud Compute (EC2). Заинтересованные лица могут посетить репозиторий GitHub для изучения руководства по установке и дополнительной информации.

После того, как будет объявлена общая доступность Bottlerocket, предоставляемые AWS сборки операционной системы будут иметь трехлетнюю поддержку. Эта поддержка будет включена в планы поддержки AWS без дополнительных затрат.

Источник: neowin