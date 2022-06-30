Aya Neo Next II – первая в мире портативная игровая консоль с дискретными GPU Intel ARC или AMD Radeon 6000

Главный исполнительный директор компании Aya Neo сделал достаточно неожиданное заявление. Компания подготовила к выпуску преемника портативной игровой консоли Aya Neo Next, которая была анонсирована сравнительно недавно – в начале этого года.

Новая версия Aya Neo Next II отличается от предшественницы наличием дискретного GPU, что должно существенно повысить графическую производительность устройства. Фактически эта модель является первой портативной игровой консолью, которая не ограничивается интегрированным графическим процессором.

Aya Neo анонсировала две конфигурации Next II. В одном случае используется аппаратная платформа Intel – связка процессора Alder lake и GPU Arc Alchemist. Вторая модификация основана на платформе AMD, предлагая CPU Ryzen 6000 и GPU Radeon 6000. К сожалению, компания не уточнила, какие именно модели чипов используются в каждом конкретном случае. Учитывая форм-фактор, скорее всего для версии на базе платформы Intel используется GPU ACM-G11, который может включать до 8 ядер Xe-Core. Отметим, Aya Neo Next II также стала первой игровой консолью с графическим процессором Intel ARC Alchemist.

Дизайн консоли претерпел изменения по сравнению с AYANEO 2 или AYANEO 2 Geek edition. Новинка стала заметно больше и теперь по размерам сопоставима со Steam Deck. Aya Neo Next II также имеет трекпады с каждой стороны, похожие на Steam Deck. Так что консоль может обеспечивать очень хорошую поддержку игр, сертифицированных для Steam Deck.

В линейке Aya Neo 2022 года теперь доступно 7 новых консолей. Вскоре компания предложит доступные консоли стоимостью менее $300 на базе маломощных гибридных процессоров Intel и AMD. Версии Aya Neo Next II официально нацелены на премиум-сегмент, что может вылиться в стоимость более $1000. Но компания пока не называет официальные цены и сроки выпуска новинки.

Источник: videocardz