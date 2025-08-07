Новости Игры 07.08.2025 comment views icon

Battlefield 2042 "разбомбили" отзывами в Steam из-за требования включить SecureBoot

Маргарита Юзяк

В августе Battlefield 2042 получила патч 8.8.0, который делает невозможным запуск игры без того, чтобы рыться в BIOS. Как результат: массовый хейт и призывы убрать требование по Secure Boot.

EA решила бороться с читерами довольно радикальными методами, которые за собой потянули вниз игроков. Secure Boot — это компонент безопасности Windows, который обычно включен на более новых ПК. Но многие игроки обнаружили, что либо не имеют такой опции, либо не могут ее активировать без глубоких изменений в BIOS. Особенно проблемы возникли у владельцев Steam Deck и пользователей Linux — на этих системах Secure Boot вообще не поддерживается.

«У меня на ПК установлены две операционные системы, и я точно не собираюсь менять всю конфигурацию компьютера только ради Battlefield», — пишут в отзывах.

Причина изменений — новый античит Javelin. Его интегрировали в Battlefield 2042 с обновлением и он уже используется в Battlefield 6, включая открытую бету. Это kernel-level античит, который работает на уровне системного ядра и требует гарантий, что система чиста от стороннего ПО, поэтому и требует Secure Boot.

EA не предупредила игроков заранее поэтому сейчас BF2042 в Steam имеет 62% негативных отзывов из недавних. Об изменении многие узнали только тогда, когда тайтл перестал запускаться. Игроки жалуются, что даже после включения Secure Boot в BIOS игра все равно не работает. Некоторым приходилось несколько раз обращаться в техподдержку без результата.

«Включение Secure Boot испортило мне материнскую плату. Больше никогда не буду играть в вашу чертову игру — этот хлам того не стоит», — пишет пользователь.

Также раздается критика самого Javelin. Игроки говорят, что он не блокирует читеров — несмотря на заявленную 99% точность обнаружения. Те же нарушители продолжают играть под теми же именами. Несколько жалоб на одного человека, даже с подтверждением через Twitch, не приводят к бану.

Отдельно пользователи советовали обходить античит через серверы Portal, где есть активные модераторы. А требование Secure Boot для всех — скорее удар по лояльной аудитории, чем реальная борьба с мошенничеством. Поэтому пока остаются вопросы по Battlefield 6: стоит ли ждать полного фиаско.

