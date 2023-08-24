Baykar Makina ко Дню Независимости подарила ГУР БПЛА Bayraktar ТВ2

Ко Дню Независимости Украины компания Baykar Makina бесплатно передала украинским разведчикам ударный БПЛА Bayraktar ТВ2. Об этом сообщает канал Главного управления разведки.

«Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2», – говорится в сообщении ГУР.

Также отмечается, что Baykar Makina не в первый раз делает подобный подарок. 25 января ГУР МО Украины уже получило от компании два беспилотника Bayraktar TB2.

Напомним, Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета. Он способен выполнять дистанционно управляемые или автономные полеты. Беспилотник может находиться в воздухе до 27 часов и нести полезную нагрузку до 150 кг. Крейсерская скорость составляет 130 км/ч, максимальная – 222 км/ч. Bayraktar TB2 хорошо проявил себя во время российско-украинской войны и неоднократно пригодился Силам обороны Украины в качестве эффективного средства очищения украинской земли от оккупантов.