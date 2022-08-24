Baykar прикрасив «народні байрактари» для України орнаментованою вишивкою — «пташки» вже готуються до відправлення

Baykar Makina зробила приємний подарунок до Дня Незалежності України — турецькі партнери «зашили» три безпілотники Bayraktar TB2 з угрупування «Народний Байрактар» у вишиванку; найближчим часом «пташки» мають вирушити в Україну. Про це повідомив засновник благодійного фонду Сергій Притула у своєму Twitter-аккаунті.

Наші турецькі друзі зробили нам приємний подарунок до Дня Незалежності і «зашили» байрактари у вишиванку!

Дотримали слова та ідентифікували їх як «Народний Байрактар»! Готуються до відправки в Україну! Щира дяка усім, хто долучився до цього збору!

Зі святом!!!

СЛАВА УКРАЇНІ!!!! pic.twitter.com/g7GixF4DzW — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) August 24, 2022

Наприкінці червня українці за три доби пожертвували 600 мільйонів гривень на безпілотники Bayraktar TB2 (проєкт «Народний Байрактар») — збір організували Фонд Сергія Притули спільно з українським блогером Ігорем Лаченковим. Невдовзі після цього турецький виробник Baykar Makina анонсував передачу трьох безпілотників без оплати — наприкінці липня Притула в одному з інтерв’ю розповів, що вони отримають відповідне маркування «Народний Байрактар», щоб їх можна було відрізнити на майбутніх звітах, та мають бути доправлені в Україну до кінця цього місяця.

Що ж, на прикріплених фото вище можна побачити три безпілотники Bayraktar TB2, які розписані візерунками українських вишивок — і треба зауважити, що виглядає це надзвичайно🔥. Таким чином, обіцяне маркування є і, чесно кажучи, тут важко уявити більш вдалу ідею.

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Будемо сподіватися, що обійдеться без затримок і «пташки» доєднаються до інших (наприкінці червня Міноборони повідомляло, що отримало близько півсотні турецьких безпілотників Bayraktar TB2 та законтрактувала ще десятки бортів) та стануть цінним доповненням до SAR-супутника та річного доступу до бази даних сузір’я супутників ICEYE, які фонд Сергія Притули придбав за гроші, заощаджені з «народних байрактарів».