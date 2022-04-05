«Беларускі Гаюн» опубликовал личные данные российских военных-мародеров: только за один день они отправили в рф через беларусь 2 тонны награбленных в Украине вещей

Мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» выложил персональные данные военных из рф, которые отправляли посылки из офиса курьерской службы СДЭК в белорусском Мозыре в различные города рф. В большинстве своем, это было награбленное в Украине. Согласно данным проекта, только за один день, 2 апреля, российские мародеры отправили более 2 тонн вещей.

«Нам известно, что основная масса из них из Рубцовска (Алтайский край), также есть из: Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область). Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн вещей, среди которых значительная часть — краденные. Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился — отправив от 50 до 450 кг, в том числе, краденных у украинцев вещей», — сказано в публикации.

Информацию ниже «Беларускі Гаюн» просил направить Службе безопасности Украины (СБУ).

Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515

Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731

Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

Также на днях проект «Беларускі Гаюн» опубликовал 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародеры отправляют награбленное в Украине.