Берегись, умный дом. Новая приватная камера помешает пылесосам шпионить за вами

Инженеры Мичиганского университета разработали уникальную камеру PrivacyLens, которая предотвращает сбор и распространение частных фото и видео с таких устройств, как камеры умного дома и роботизированные пылесосы.

PrivacyLens сочетает обычную видеокамеру с тепловизором для выявления людей по температуре тела. Система заменяет изображение лица на анимированную фигурку, которая повторяет движения человека. Это позволяет устройствам функционировать, не раскрывая личность пользователя.

Технология решает проблему утечки приватных моментов в интернет через устройства с камерами. В 2020 году произошел инцидент, когда фото женщины в туалете попало в Facebook через робот-пылесос iRobot Roomba.

Аланзон Семпл, соавтор исследования, подчеркивает важность защиты данных: «Умное устройство, которое удаляет личную информацию перед отправкой данных на серверы, будет намного безопаснее текущих аналогов».

Разработчики надеются, что PrivacyLens поощрит пациентов использовать камеры для мониторинга здоровья дома. Яша Ираванчи, докторант проекта, объясняет: «Камеры предоставляют ценную информацию для слежения за здоровьем, но это создает этическую дилемму. Наше устройство позволяет получать медицинские данные, сохраняя приватность».

Опрос показал, что замена изображений людей на фигурки повышает комфорт пользователей при использовании камер дома. Система имеет настройки приватности, которые позволяют контролировать уровень цензуры лица и тела.

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PrivacyLens может найти применение не только в домашнем мониторинге здоровья, но и в общественных местах. Производители автономных автомобилей могут использовать эту технологию, чтобы предотвратить превращение транспортных средств в средства слежения.

Результаты исследования опубликованные в журнале Proceedings on Privacy Enhancing Technologies.

Источник: Techxplore

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