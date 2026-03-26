Инсайдер: Apple добавит в iPhone 19 Pro 200-мегапиксельную камеру как в Oppo Find X9 Ultra

Олександр Федоткін

Інсайдер: Apple додасть в iPhone 19 Pro 200-мегапіксельну камеру як в Oppo Find X9 Ultra

По информации инсайдера Digital Chat Station, Apple может выпустить будущий iPhone 19 Pro с 200-мегапиксельной камерой Sony LYT-901 как в Oppo Find X9 Ultra


Камеры с разрешением 200 Мп становятся очень распространенными в последних моделях смартфонов, в частности, у таких производителей как Samsung, Xiaomi, Oppo и Vivo. Скорее всего, «яблочные» смартфоны присоединятся к ним

По информации инсайдера, 1/1,12″ сенсорSony LYT-901 станет ключевой камерой в iPhone 19 Pro, который, как ожидается, должен выйти в 2027 году. Это станет заметным улучшением по сравнению с 1/1,28″ сенсором на 50 Мп в iPhone 17 Pro

Кроме этого инсайдеры также сообщали, что ожидаемая в этом году линейка iPhone 18 может быть аналогичной по дизайну с выпущенными в прошлом году iPhone 17. Ожидается, что iPhone 18, 18 Pro и Pro Max не получат кардинального редизайна.


Это означает, что Dynamic Island останется таким же. В частности, инсайдер Ice Universe сообщает, что толщина iPhone 18 Pro Max может составлять 8,8 мм. В таком случае он будет немного толще iPhone 17 Pro Max и заметно массивнее iPhone 16 Pro Max.

Ходили слухи, что Apple хочет отказаться от Dynamic Island и разметить фронтальную камеру в верхнем левом углу дисплея, а датчик Face ID спрятать под дисплей. Однако с этим возникли проблемы. Сейчас даже редизайн iPhone 19 остается под вопросом.

Инсайдеры также предполагают, что следующее поколение «яблочных смартфонов» получит чипы Apple A20 Pro, изготовленные с помощью 2-нм техпроцесса. Это может также включать упаковку основных компонентов, в частности, центрального процессора, оперативной памяти, GPU и NPU на одной кремниевой пластине и позволит улучшить быстродействие, энергоэффективность и уменьшить нагрев.

Модули камер вместе с тем получат большую диафрагму для улучшения качества съемки в условиях низкой освещенности. iPhone 18 Pro Max также может получить более емкий аккумулятор в более 5000 мА·ч.

Ранее мы писали, что Apple сталкивается с проблемами в разработке iPhone 20. Недавно Apple выпустила обновление iOS 26.4 и iPadOS 26.4 и iPadOS 26.4 с рядом новых функций.

Що відомо про Apple iPhone Fold: дисплей без складки, найбільша батарея 5800 мА•год та ціна від $2000

Источник: NotebookCheck

Розовый MacBook? Новые лэптопы Apple выйдут в "веселых" цветах
Valve пересмотрит дату выпуска и цену Steam Machine из-за кризиса памяти
Оранжевый — хит сезона: в Китае раскупили 10 млн iPhone 17 Pro Max благодаря "космическому" цвету
Реальная цена батареи iPhone 17 Pro в 10 раз меньше, чем взимает Apple за замену
Как у Apple: Samsung Galaxy S27 получит корпус из алюминия вместо титана и камеру с переменной диафрагмой
У Apple все хорошо: активированы 2,5 млрд устройств, $42,1 млрд прибыли из $143,8 млрд дохода
Snapdragon 8 Elite Gen 6: инсайдер раскрыл характеристики будущих процессоров
Nothing официально представила Phone 4A и 4A Pro
Apple выпустила iOS 26.3: много новых функций не для iPhone
Google выпустила Pixel 10a: "лучшая" система камер для смартфона за $500
Индийская компания показала мышь, которая раскладывается в геймпад
Следующие Apple AirPods получат ИК-датчики с камерами и +$50 к цене
Apple MacBook Air M5 подорожал на $100: более быстрый чип, больший SSD, 18 часов автономности
Исследование доказывает, что ридер Kindle "лучше для сна" чем бумажные книги
Более 36 Гбит/c: энтузиасты из Teclab обошли ограничения тактовой частоты в видеокартах RTX 50
Honor представила Magic V6: самый тонкий складной смартфон с самым большим аккумулятором и Snapdragon 8 Elite Gen 5
Цены на твердотельные накопители SanDisk в магазинах Apple взлетели на 200%
ФБР не смогли "взломать" iPhone журналистки Washington Post из-за активированного режима блокировки
Apple планирует совершенно новую модель MacBook Ultra с сенсорным экраном и более высокой ценой, — Гурман
Mac для "бедных": Apple представила MacBook Neo за $599
Nokia оставила немцев без драйверов на ноутбуки Acer и Asus: VPN не помогает
