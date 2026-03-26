Инсайдер: Apple добавит в iPhone 19 Pro 200-мегапиксельную камеру как в Oppo Find X9 Ultra

По информации инсайдера Digital Chat Station, Apple может выпустить будущий iPhone 19 Pro с 200-мегапиксельной камерой Sony LYT-901 как в Oppo Find X9 Ultra





Камеры с разрешением 200 Мп становятся очень распространенными в последних моделях смартфонов, в частности, у таких производителей как Samsung, Xiaomi, Oppo и Vivo. Скорее всего, «яблочные» смартфоны присоединятся к ним

По информации инсайдера, 1/1,12″ сенсорSony LYT-901 станет ключевой камерой в iPhone 19 Pro, который, как ожидается, должен выйти в 2027 году. Это станет заметным улучшением по сравнению с 1/1,28″ сенсором на 50 Мп в iPhone 17 Pro

Кроме этого инсайдеры также сообщали, что ожидаемая в этом году линейка iPhone 18 может быть аналогичной по дизайну с выпущенными в прошлом году iPhone 17. Ожидается, что iPhone 18, 18 Pro и Pro Max не получат кардинального редизайна.





Это означает, что Dynamic Island останется таким же. В частности, инсайдер Ice Universe сообщает, что толщина iPhone 18 Pro Max может составлять 8,8 мм. В таком случае он будет немного толще iPhone 17 Pro Max и заметно массивнее iPhone 16 Pro Max.

Ходили слухи, что Apple хочет отказаться от Dynamic Island и разметить фронтальную камеру в верхнем левом углу дисплея, а датчик Face ID спрятать под дисплей. Однако с этим возникли проблемы. Сейчас даже редизайн iPhone 19 остается под вопросом.

Инсайдеры также предполагают, что следующее поколение «яблочных смартфонов» получит чипы Apple A20 Pro, изготовленные с помощью 2-нм техпроцесса. Это может также включать упаковку основных компонентов, в частности, центрального процессора, оперативной памяти, GPU и NPU на одной кремниевой пластине и позволит улучшить быстродействие, энергоэффективность и уменьшить нагрев.

Модули камер вместе с тем получат большую диафрагму для улучшения качества съемки в условиях низкой освещенности. iPhone 18 Pro Max также может получить более емкий аккумулятор в более 5000 мА·ч.

Ранее мы писали, что Apple сталкивается с проблемами в разработке iPhone 20.

Источник: NotebookCheck