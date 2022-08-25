Беспилотник от Airbus разбился после 64 суток непрерывного полета — до нового мирового рекорда ему не хватило суток

Экспериментальный стратосферный беспилотник Airbus Zephyr потерпел крушение после двух месяцев непрерывного полета. Диспетчеры лишились связи с БПЛА еще 19 августа, после чего выяснилось, что он разбился в штате Аризона.

В свой финальный полет Zephyr отправился 15 июня. Zephyr неделями удавалось оставаться благодаря тому, что он почти не зависел от земных метеоусловий. Аппарат питали солнечные панели, производившие энергию, достаточную для круглосуточной работы моторов.

В последний день своего полета Zephyr кружил над юго-западной частью США. Он совершил S-образный маневр, после чего произошел сбой, который и вызвал падение.

В настоящее время команда Airbus обрабатывает более 1500 часов данных, которые самолет провел в воздухе, чтобы выяснить причину аварии. В общей сложности Zephyr провел в небе 64 дня. До мирового рекорда по продолжительности полета разработка Airbus не «дотянула» меньше суток.

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Напомним, мировой рекорд принадлежит Роберту Тимму и Джону Куку, которые 4 декабря 1958 взлетели на Cessna 172 с аэродрома Маккарран в Лас-Вегасе и провели в воздухе 64 дня 22 часа 19 минут и 5 секунд.

О предстоящих миссиях новых Zephyr пока ничего не известно. Однако не исключено, что компания предпримет еще одну попытку побить рекорд.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет с водородными топливными элементами HY4 установил рекорд высоты и впервые совершил рейс между двумя коммерческими аэропортами.

Источник: TechSpot