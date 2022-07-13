Бесплатное обучение «Front-end разработка» на Prometheus+ — БФ Nova Ukraine предоставляет 200 стипендий для украинцев [Как податься и какие условия?]

Благотворительный фонд выделяет 200 грантов, покрывающих 100% стоимости Premium пакета курса Front-end разработка на Prometheus+ (полная стоимость обучения — 6200 грн). Учеба начнется уже 8 августа и продлится 3 месяца.

Этот анонс является первым шагом масштабной программы Prometheus и наших партнеров, которая ставит целью помочь 50 000 украинцев получить работу в IT и ускорить восстановление экономики во время войны.

Программа курса «Front-end разработка» Prometheus+

Учебная программа состоит из 20 часов видеолекций, 50 практических заданий, курсовой работы и постоянной чат-поддержки преподавателя. Лектор курса — Светлана Сикора, опытная преподавательница, senior front-end developer компании N-iX, которая участвовала в разработке приложений для компаний Honda, Toyota и Ryanair.

Кто может претендовать на стипендию:

украинцы, выехавшие с временно оккупированных территорий и зарегистрированные там по состоянию на 24.02.2022;

украинцы, получившие статус внутренне перемещенного лица или право временной защиты за границей Украины после 24.02.2022;

военнослужащие, участвующие в российско-украинской войне или участвовавшие в АТО/ООС/российско-украинской войне, а также члены их семей (родители, жена/супруг, дети).

Те, кто относят себя к категории пострадавших от войны, но не отвечают вышеперечисленным критериям, также могут податься, но попасть в программу смогут только при наличии свободных мест.

Необходимым условием для участия в стипендиальной программе является наличие сертификата об успешном завершении бесплатного курса «Основы Web UI разработки 2022» (постоянно открытый для слушателей и рассчитанный на две недели обучения) или любого другого курса, предоставляющего базовые навыки HTML/CSS/JavaScript. Эти знания — фундамент для успешного обучения на курсе «Front-end разработка».

Как подать заявку

Для регистрации в стипендиальной программе необходимо до 2 августа 2022 включительно заполнить онлайн-форму. Претенденты, которые получат стипендию, будут уведомлены об этом по электронной почте, указанной при регистрации, до 4 августа. Детальнее о курсе можно узнать по ссылке.

Напомним, IT — единственная украинская отрасль, показавшая рост по результатам первого полугодия 2022 года.