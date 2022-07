IT-индустрия Украины принесла $3,2 млрд. за первые пять месяцев. Это единственная отрасль бизнеса, показавшая рост в 2022 году

IT-сектор Украины за первые пять месяцев (январь-май 2022 года) обеспечил экспортных поступлений на сумму $3,2 млрд — на 27% больше, чем за аналогичный период 2021 года. IT — единственная отрасль бизнеса, показавшая рост в 2022 году, сообщает OpenDataBot со ссылкой на данные Национального банка.

Собственно, на IT сейчас приходится почти половина всего объема экспорта услуг. Если точнее, за пять месяцев текущего года доля IT во всем экспорте услуг составила 46%. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 37%.

С января по май 2022 года весь экспорт услуг остался на уровне соответствующего периода прошлого года — $6,8 млрд. В то же время экспорт товаров упал на 20% — с $22,5 млрд до $17,9 млрд. Падение зафиксировано в основных категориях, таких как черные металлы — 38%, продовольствие — 6%.

Война также отразилась на географии экспорта товаров. Если в 2021 году доли Европы и Азии в общем объеме были почти одинаковыми — 38% и 40% соответственно, то в 2022 году доля Европы выросла вдвое и экспорта составила 78% ($2080 млн с $2651 млн).

Экспорт в Европу за период январь-май 2022 года увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, экспорт в Азию сократился на 86%, в Америку — на 67%, в Африку — на 84%, а в страны СНГ — на 74%.

Как государство планирует стимулировать развитие IT в Украине

С учетом актуальной статики, и вообще, не должно удивлять, почему украинское правительство делает огромную ставку на IT в стратегии экономического восстановления на развитии страны. Одна из главных целей нынешнего правительства — увеличение доли IT в ВВП страны с нынешних 4% до 10% к 2024 году, и значительная роль в достижении этой цели отведена Действие. На этой неделе Минцифра анонсировала новую инициативу Digital4Freedom, которую в ведомстве назвали диджитал-лендлизом и нацелились на нескромную 40% долю IT в общей структуре ВВП. Она стала частью 10-летней программы восстановления Украины (ее также называют «планом Маршалла для Украины»), оцениваемой в $750 млрд.

Еще раньше правительство запустило шесть грантовых программ по созданию новых рабочих мест, закладывающих основу крупного проекта «єРобота» Государство обещает начать выдавать украинцам безвозвратные гранты до 250 тысяч грн на новый бизнес. За год планируют выдать 20 тыс. таких грантов, а всего на это выделят 5 млрд грн. и позволят каждому, кто имеет желание, навыки и план — запустить собственное дело, расширить свой малый или средний бизнес, а также начать новую карьеру. В рамках этой программы государство предоставит от 750 тыс. грн до 3,5 млн грн для IT-стартапов (администрировать инициативу Украинский фонд стартапов), а также оплатит обучение украинцев по новым специальностям в сфере IT (предусмотрены стипендии до 30 тыс. грн) — всего на это выделят 1,8 млрд грн, чтобы обучить 60 тыс. украинцев (инициатива «Старт в IT», второе название — IT Generation).