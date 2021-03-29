Беспроводное зарядное устройство Xiaomi: подзарядка до 3 гаджетов, мощность до 20 Вт для каждого, цена $90
Компания Xiaomi представила новое устройство беспроводной зарядки, которое позволяет передавать энергию на несколько гаджетов одновременно – до трёх устройств. При этом нет необходимости точно размещать устройства на поверхности зарядной панели.
По данным Xiaomi, такое беспроводное зарядное устройство содержит сразу 19 катушек и обеспечивает зарядку мощностью до 20 Вт для каждого потребителя. Новинка может использоваться для подзарядки гаджетов, совместимых со стандартом Qi.
Согласно имеющейся информации, цена беспроводного зарядного устройства Xiaomi составит около $90. Однако пока нет информации о том, поступит ли новинка в продажу за пределами Китая.
Источник: The Verge