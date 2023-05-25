«Без обид» / No Hard Feelings — новый (очень смешной!) трейлер комедии с Дженнифер Лоуренс и рейтингом R (17+)

Sony Pictures показала второй полноценный трейлер «Без обид» / No Hard Feelings — будущей комедии с ее величеством Китнисс Эвердин Дженнифер Лоуренс в главной роли и возрастном рейтинге R, то есть для зрителей старше 17 лет.

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В новом видео имеется лишь несколько кадров из предыдущего мартовского трейлера , но в большинстве своем он состоит из новых (и очень забавных) сцен, щедро приправленных гегами. Да и Дженнифер Лоуренс слишком много не бывает.

По сюжету, героиня Лоуренс (Мэдди), водитель Uber, после конфискации авто остается без денег и решает найти работу, чтобы не потерять еще и дом. Она отзывается на довольно необычную вакансию: состоятельные родители застенчивого 19-летнего Перси (Эндрю Фельдман) предлагают Мэдди «встречаться» с их сыном и помочь стать более раскрепощенным рядом с девушками. Однако найти общий язык с парнем оказывается не так просто.

«Без обид» выходит в украинский прокат с 22 июня.

Новый (второй) трейлер – пока есть только в оригинале (на английском). Как только появится официальная украинская версия, сразу добавим.

Первый трейлер (украинский дубляж)