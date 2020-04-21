Беззеркальная камера Canon EOS R5 сможет записывать 4K-видео с частотой до 120 кадров в секунду





Компания Canon активно работает над созданием своей новой беззеркальной камеры EOS R5. И, чтобы во время длительного ожидания у потенциальных покупателей не пропал интерес к этой модели, производитель периодически рассказывает о её функциях и возможностях. На этот раз речь пойдёт о способности камеры записывать видео.

Отмечается, что камера Canon EOS R5 будет способна записывать 10-битное 4K видео в режиме Canon Log со всей поверхности сенсора. При этом частота записи сможет достигать 120 кадров в секунду. Запись 4K-видео на внешние записывающие устройства доступна с частотой 60 кадров в секунду.

Кроме того, пользователям будет доступна возможность записи RAW видео в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду или 10-битного 8K-видео в режиме Canon Log при той же частоте 30 кадров в секунду. Запись видео в разрешении 8K тоже осуществляется при использовании всей поверхности сенсора. Это обеспечит малую глубину резкости и лучшее качество при съёмке в условиях слабой освещённости.

Производитель также сообщает о наличии системы автоматической фокусировки Dual Pixel, которая будет использоваться для режимов съёмки 4K и 8K. Дополнительно говорится об использовании встроенной 5-осевой системы стабилизации изображения, которая будет работать совместно со «многими RF и EF объективами». Ранее также сообщалось о наличии двух слотов для карт памяти – для одной карты CFexpress и одной SD UHS-II.

Источник: Engadget