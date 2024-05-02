Bitwarden Authenticator — бесплатное приложение для создания TOTP кодов аутентификации

Сервис управления паролями Bitwarden создал собственное приложение для нужд 2FA — Bitwarden Authenticator. Как следует из названия, это приложение для создания кодов TOTP (Time-based One-Time Password), которые используются для двухфакторной аутентификации. Двухфакторная аутентификация рекомендована для всех важных учетных записей, даже если вы используете ключ доступа или сложный пароль, поскольку это добавляет дополнительный уровень безопасности.

Для работы Bitwarden Authenticator не нужна учетная запись Bitwarden. Для работы с ним будет необходимо добавить все свои двухфакторные учетные записи с помощью QR-сканера. После настройки учетных записей пользователи будут получать коды TOTP прямо на главной странице. В качестве бонуса, можно настроить Bitwarden Authenticator для разблокировки с помощью биометрических данных смартфона. Также можно экспортировать свое хранилище в форматах JSON и CSV.

Bitwarden Password Manager также имеет функцию Integrated TOTP, но это премиум-функция. В то же время Bitwarden Authenticator — это отдельное бесплатное приложение, оно имеет открытый исходный код. Пользователи могут продолжать пользоваться платной функцией, переключиться на бесплатное приложение или использовать оба, поскольку они независимы. Bitwarden говорит, что функция Integrated TOTP в Password Manager не будет удалена.

В дальнейшем разработчики планируют добавить в приложение дополнительные функции, такие как импорт данных, интеграция учетной записи Bitwarden, восстановление учетной записи и тому подобное.

Источник: androidauthority