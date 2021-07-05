Бізнесмени хочуть побудувати монорейкову дорогу з Ірпеня до Києва, проєкт обіцяють показати до кінця року





У Ірпені хочуть побудувати монорейкову дорогу до Києва, повідомив голова інвестиційної ради і колишній міський голова міста Володимир Карплюк.

«Ми з групою бізнесменів уже замовили проєкт монорейки. І думаю, що до кінця цього року представимо його громаді», – цитує його слова місцеве видання 04597.com.ua.

На думку Карплюка, вирішити транспортну проблему передмістя Києва може лише альтернативний громадський транспорт. Розширення мережі доріг, як свідчить світовий досвід, – не допоможе.

«Скільки доріг не будуй, будуть нові і нові авто на ці дороги. І знову будуть затори. Це факт. Тому єдиний шлях – це громадський транспорт не по автодорогах», – пояснив він.

Зазначимо, що монорейка – різновид рейкового транспорту з однією рейкою, що зазвичай рухається естакадами над автошляхами.

Наразі між Києвом і Ірпенем курсує оновлена електричка City Express.

Джерело: The Village