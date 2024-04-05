Новости Украина 05.04.2024 в 15:34 comment views icon
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Blockchain, DevOps, разработка ботов: Freelancehunt назвала онлайн-профессии с зарплатой от $2 тыс.

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Ігор Шелудченко

Автор новин

компания Freelancehunt поделилась статистикой самых больших зарплат специалистов, которые работают онлайн.

Соответствующий пресс-релиз и получила редакция.

Так, в 2023 году по сравнению с 2022 годом гораздо больше стало Blockchain-разработчиков, девопсов, специалистов по написанию сценариев, разработки ботов, машинного обучения.

Blockchain, DevOps, разработка ботов: Freelancehunt назвала онлайн-профессии с зарплатой от $2 тыс.

Как утверждает сама Freelancehuntучитывая статистика средней стоимости почасовой оплаты за работу, специалисты со средним и высоким уровнем знаний могут зарабатывать от $2000 в месяц.

Стоит отметить, что конкуренция среди специалистов в новых профессиях обычно ниже, а получить ценный опыт и найти интересных заказчиков проще.

Напомним, недавно Highload разбирался, что происходило на IT-рынке в марте.

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В марте 2024 года на украинском рынке труда произошли довольно нетипичные изменения: впервые с ноября 2023 года было опубликовано более 100 вакансий. Но конкуренция при этом упала.


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