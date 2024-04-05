Blockchain, DevOps, разработка ботов: Freelancehunt назвала онлайн-профессии с зарплатой от $2 тыс.

компания Freelancehunt поделилась статистикой самых больших зарплат специалистов, которые работают онлайн.

Соответствующий пресс-релиз и получила редакция.

Так, в 2023 году по сравнению с 2022 годом гораздо больше стало Blockchain-разработчиков, девопсов, специалистов по написанию сценариев, разработки ботов, машинного обучения.

Как утверждает сама Freelancehuntучитывая статистика средней стоимости почасовой оплаты за работу, специалисты со средним и высоким уровнем знаний могут зарабатывать от $2000 в месяц.

Стоит отметить, что конкуренция среди специалистов в новых профессиях обычно ниже, а получить ценный опыт и найти интересных заказчиков проще.

Напомним, недавно Highload разбирался, что происходило на IT-рынке в марте.

Онлайн-курс Frontend-разробник від Powercode academy. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

В марте 2024 года на украинском рынке труда произошли довольно нетипичные изменения: впервые с ноября 2023 года было опубликовано более 100 вакансий. Но конкуренция при этом упала.