Blockchain, DevOps, разработка ботов: Freelancehunt назвала онлайн-профессии с зарплатой от $2 тыс.

компания Freelancehunt поделилась статистикой самых больших зарплат специалистов, которые работают онлайн.
Соответствующий пресс-релиз и получила редакция.
Так, в 2023 году по сравнению с 2022 годом гораздо больше стало Blockchain-разработчиков, девопсов, специалистов по написанию сценариев, разработки ботов, машинного обучения.
Как утверждает сама Freelancehuntучитывая статистика средней стоимости почасовой оплаты за работу, специалисты со средним и высоким уровнем знаний могут зарабатывать от $2000 в месяц.
Стоит отметить, что конкуренция среди специалистов в новых профессиях обычно ниже, а получить ценный опыт и найти интересных заказчиков проще.
Напомним, недавно Highload разбирался, что происходило на IT-рынке в марте.
В марте 2024 года на украинском рынке труда произошли довольно нетипичные изменения: впервые с ноября 2023 года было опубликовано более 100 вакансий. Но конкуренция при этом упала.