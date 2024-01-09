Блогер показал, как россияне улучшают FPV-дроны – дальность и устойчивость к РЭБ

Российские FPV-дроны «Упырь» серийно производит частное предприятие. Блоггер DanielR рассказал в Х, как россиянам удалось увеличить его дальность полета и стойкость к радиопомехам. Некоторые дроны оснащены ретрансляторами, передающими сигнал на ударные единицы, а также передают видео в обратном направлении.

Такой метод требует отдельных экипажей поддержки и использования нескольких частот, но в разы увеличивает расстояния и боевые возможности. Блокировка лишних частот помогает избежать РЭБ.

Репитер «Упыря» имеет две большие антенны для приема и ретрансляции сигналов. Дрон также получил собственную камеру FPV и модуль GPS iFlight (M8Q-5883 V2.0). Беспилотник достаточно большой, так что дополнительные элементы существенно усложняют полет.

Большой ретранслятор расширяет радиус действия малых FPV-дронов, повторяя сигналы в обоих направлениях. Для этого необходимо как минимум два экипажа.

Необходимые части дрона напечатаны на 3D-принтере: главный корпус, крепление двух антенн, зажимы и крышки.

Внутри FPV-дроны имеют контроллер полета (мозг) дрона – модель SpeedyBee F405 V3. Также есть небольшой радиопередатчик ExpressLRS. Небольшой видеопередатчик указывает, что этот дрон, вероятно, не улетает слишком далеко от пилота.

В качестве видеоприемника используется 9-канальная система Matek (VRX-1G3-V2, 1080–1360 МГц). Передатчик ELRS – это BetaFPV (Micro Tx 1000 мВт). Не видно приемник ELRS или внешней антенны. Над передатчиком ELRS находится неизвестная плата.

Видеоприемник был модифицирован путем добавления SAW-фильтра производства Tai-Saw Technology (модель TA1090EC). Этот фильтр стоит $2 доллара и блокирует радиочастоты вне диапазона от 1,075 до 1,095 ГГц. Идея состоит в том, чтобы защитить от средств электронного противодействия (работающих на диапазон). РЕБ теперь нужно точно «угадать» частоту приемника. Фактически фильтр уменьшает количество полезных видеоканалов до одного. Россияне также используют подобные фильтры в своем комплекте защиты от помех «Гермес».

Автор отмечает, что еще не до конца разобрался, как работают ретрансляторные FPV-дроны, не находит некоторых элементов или находит непонятные – на это нужно время. Также он говорит, что подобные дроны не так просты в использовании и подвергают опасности экипаж (их возвращение можно отследить, и улетают они, как сказано выше, относительно недалеко). Значительная часть эффективности такой системы – в относительной неэффективности противодронных средств.

Источник: X Twitter

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