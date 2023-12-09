Ночные FPV-дроны и рост производства БПЛА в россии – новые опасные угрозы на фронте

Украинские военные заметили две связанные опасные тенденции на фронте: использование россиянами ночных дронов с тепловизорами и общее увеличение количества вражеских дронов. На это обратил общественное внимание Сергей Стерненко, приводя цитату фронтовика:

О ночных FPV-дронах россиян недавно писал Мілітарний. Качества установленных на них камер стоимостью от $50 до $400 вполне достаточно для позиционирования целей или нанесения ударов дронами. Но более дешевые камеры не работают в полной темноте, им нужен хоть какой-то внешний источник света. Более дорогие модели способны работать без света.

Тестируются и уже используются тепловизионные дроны. В них также применяются недорогие китайские тепловизионные камеры за $290-$340.

Оккупанты часто публикуют видео использование ночных дронов. Некоторые, к сожалению, демонстрируют успешные и довольно сложные операции: например, ночное поражение подразделений, а затем эвакуационных машин. Кроме самого факта применения видео показівают соответствующий уровень операторов.

Опубликовано также видео перехвата российского ночного дрона, пытавшегося поразить катер с пехотинцами.

О наращивании использования дронов россией также пишет Максим Жорин с Третьей штурмовой:

«…наращивание производства дронов в России мы видим каждый день на фронте. Например, в виде десятков fpv, которые п…ры могут использовать на одну нашу позицию. В то время как производство БПЛА в рашке имеет огромные промышленные масштабы, наши расчеты пока в большинстве своем обеспечиваются за счет частных инициатив и волонтеров. И даже обучение пилотов лежит на самих подразделениях».

Егор Фирсов, политик, а ныне военный ВСУ, написал пространный пост о ситуации на фронте и на войне в целом. В частности, он отмечает проблему дронов и способности россии занимать и масштабировать украинские идеи:

«Мы продолжаем уступать врагу почти во всем: в живой силе, боеприпасах, дронах. Почти два года войны в этом плане к кардинальному перелому не привели. Россияне учатся на своих ошибках и воруют наши технологические решения. Мы более креативны, но они могут масштабировать наши идеи и брать числом. Конечно, уже завтра Украина не построит сама самолеты, не сконструирует аналоги хаймарсов. У нас нет и не будет миллиона штурмовиков. Но произвести дронов во много раз больше врага, и лучше их применить – это реально!»

Даже самые дорогие дроны стоят дешевле или сопоставимо со 120 мм минами ($1000-1500) или 155 мм снарядами ($2000-3000). Военные говорят, что массовое применение врагом дронов, в том числе ночных, сковывает передвижение войск примерно в 15 км от линии фронта.

Для решения проблемы они рекомендуют развертывание массового производства дронов, средств подавления и перехвата государством. Также важно поддерживать высокий технологический уровень – победить россию исключительно количеством не получится.

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