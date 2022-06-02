Более двух третей людей имеют антитела к Covid-19 – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что более двух третей населения Земли, вероятно, имеют значительный уровень антител к Covid-19. Это означает, что эти люди были либо инфицированы, либо вакцинированы.

Так называемые показатели серопревалентности выросли с 16% в феврале 2021 года до 67% в октябре. Учитывая появление быстро распространяющегося варианта омикрон, цифра, вероятно, сейчас ещё выше.

Сводка ВОЗ даёт представление о том, насколько мир повышает устойчивость к пандемии. Хотя вакцины обеспечивают лишь ограниченную защиту от заражения омикроном, ВОЗ всё же призвала страны повысить уровень вакцинации. Особенно это актуально для людей из групп высокого риска, потому что иммунизация даёт более высокий уровень защиты от протекания заболевания в тяжёлой форме, чем в случае предыдущей инфекции Covid.

В ВОЗ заявляют, что согласно большинству исследований, люди, которые были инфицированы Covid и вакцинированы, имеют наилучшую защиту от тяжёлых последствий болезни, хотя неясно, будет ли это верно с новыми вариантами инфекции.

По данным ВОЗ, наблюдаются более низкие уровни серопревалентности у детей в возрасте 9 лет и младше и у людей старше 60 лет по сравнению с 20-летними. В странах с низким и средним уровнем дохода в большинстве случаев серопревалентность указывает на перенесение болезни, а не на результат вакцинации.

ВОЗ указывает, что наличие антител обычно ослабевает со временем, а уровень и устойчивость иммунитета зависят от множества факторов. Вместе с тем необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, насколько быстро ослабевает защита организма.

Источник: bloomberg