Больше никакой «обнаженки» на Imgur. С 15 мая на платформе запретят порно и откровенную эротику («устаревший контент» также проверят)

Популярная платформа для размещения изображений Imgur прекращает распространять порнографию. В своем блоге сайт сообщил, что новые условия обслуживания вступят в силу 15 мая. В соответствии с ними с платформы будут удалены «[фото] обнаженного тела, порнография и материалы откровенно сексуального характера», а также «старый, неиспользуемый и неактивный контент, не привязанный к учетной записи пользователя». Любые изображения, не соответствующие условиям, сервис рекомендует сохранить в другом месте.

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Сообщение не содержит подробностей о том, как Imgur будет определять «старый, неиспользуемый и неактивный контент». Точность этого определения существенно отразится на охвате огромного количества непорнографических изображений. Их удаление может заметно сказаться на форумах и других сообществах, где размещены ссылки на контент Imgur.

Ранее Imgur осуществлял двухуровневый подход к материалам сексуального характера. Правила давно запрещают загружать их для просмотра на сайте, но контент можно было загрузить для доступа напрямую через его URL.

Imgur утверждает, что откровенные изображения (а также незаконный контент) «исторически представляли риск для сообщества Imgur и его бизнеса». Современные веб-платформы полагаются на обширную сеть партнеров, и все, от платежных систем до магазинов приложений, исторически опасаются работать с сервисами, которые предлагают прямой доступ к контенту для взрослых.

Компания заявляет, что для выявления откровенного контента на Imgur будет использоваться комбинация автоматических систем и людей-модераторов, добавив, что «художественная нагота» будет по-прежнему разрешена. Предполагая, что провести границу между этими двумя группами может быть сложно, Imgur предлагает пользователям связаться с сервисом, если им будет запрещено «загружать контент, который ошибочно помечен как откровенный». Аналогичный шаг предпринял Tumblr в 2018 году, несмотря на протесты сообщества. Впрочем, позже часть контента вновь разрешили.

Удаляя отображение разделов 2019 году, в Imgur подчеркивали, что никакой контент не будет удален или перемещен, что ссылки на контент останутся работоспособными и что любое законное откровенное содержимое может быть загружено на сервер, если оно не будет отображаться в общедоступной галерее. Менее чем через 4 года эти обещания оказались недействительными.

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Источник: The Verge