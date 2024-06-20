Большинство VPN-программ не работают на Copilot+ PC — необходимы нативные Arm-версии

На рынок начали поступать первые системы Copilot+ PC, и постепенно мы начинаем узнавать о них подробности, которые не анонсировали производители компьютеров или процессоров. На этот раз речь пойдет о VPN.

Во время тестирования Surface Laptop обозревателями Аndroidauthority выяснилось, что большинство программ VPN не будут работать на компьютерах Copilot+ PC. Если приложение VPN разработано для систем x86/x64, установка просто не удастся. Нет способа установить приложение VPN, а затем использовать эмулятор Windows Prism для его запуска.

Это была проблема с Windows на системах Arm в течение многих лет. И с началом развертывания Copilot+ PC ее так и не решили, несмотря на большое внимание Microsoft, Qualcomm и партнерских производителей к этому запуску. Ни одна VPN-программа не работает на Copilot+ PC, если она не имеет нативной Arm-версии. Из всего многообразия соответствующих программ во время теста удалось установить лишь Surfshark VPN, которая предлагает версию для Arm. Private Internet Access (PIA) планирует выпустить Arm-версию и сейчас ожидает сертификацию Microsoft, после чего сможет предложить бета-версию.

Тем временем пользователям ноутбуков Copilot+ PC придется искать обходные пути. Одним из самых простых является использование расширения браузера, если его предлагает провайдер VPN. Хотя в таком случае обеспечивается защита только для браузера, а не трафика других программ. Еще один вариант — использовать встроенную систему Windows VPN. Для этого нужно получить учетные данные от своего поставщика VPN, ввести их в Windows, а затем использовать систему Windows вместо приложения VPN. Еще один вариант — использовать VPN по всей локальной сети. Хотя для большинства пользователей ПК будет сложно выполнить все необходимые действия.

Источник: Аndroidauthority

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