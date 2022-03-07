Сервис облачного гейминга Boosteroid прекращает предоставление услуг пользователям из россии. Представители компании разместили в сети следующее сообщение.

Военная ситуация в Украине усложняется каждый день. россия прибегает к неслыханной жестокости, наносит коварные удары по городам Украины, уничтожает жилые дома, городскую инфраструктуру, памятники культуры. Пострадали сотни невинных людей, включая женщин и детей.

Весь мир объединяется, чтобы остановить террористические действия российских нападающих на Украине. Для этого бизнес со всех уголков планеты прекращает сотрудничество с россией, закрывая доступ агрессора к финансам, препятствуя импорту и экспорту и закрывая доступ агрессора к рынку развлечений.

Обслуживание облачного гейминга Boosteroid не исключение. Наша команда поддерживает Украину и присоединяется к таким гигантам игрового мира как Electronic Arts, Steam, Activision Blizzard, Rockstar Games, CD Projekt RED, которые уже ограничили или полностью прекратили сотрудничество с россией.

В сегодняшних условиях у нас нет времени и желания устанавливать, кто поддерживает оккупантов, а кто нет. В этой связи мы полностью прекращаем предоставление услуг пользователям из россии.

Мы также призываем всех наших партнеров и друзей со всего мира прекратить сотрудничество или предоставление услуг в рф и сделать все возможное для того, чтобы остановить вторжение агрессора на территорию мирной Украины. Это важный шаг для любого сознательного бизнеса, который необходимо предпринять для защиты Украины и Европы от нападающего.

Наша сила в единстве!

Спасибо всем, кто поддерживает Украину!