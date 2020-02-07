Bosch предлагает дополнить датчики самоуправляемых автомобилей лазерным сенсором с большим радиусом действия





Как заявляют в компании Bosch, чтобы автоматизированное вождение стало реальностью, систему датчиков (камеру и радар) необходимо дополнить третьим сенсором. И в компании работают над созданием лазерного сенсора с дальним радиусом действия, который способен с высокой степенью надёжности обнаруживать различные объекты на большом расстоянии.

Эта технология лазерного измерения расстояния необходима для реализации функций автономного вождения на уровнях SAE 3 и 5. Новый датчик применим как для дальних, так и коротких дистанций – на шоссе и в городских условиях. Отмечается, что этот третий датчик позволит оптимально дополнить радар и камеру, что позволит получать достоверную информацию в любой ситуации на дороге. Эту гипотезу уже подтвердили собственные исследования Bosch.

Например, если на перекрёстке мотоцикл на высокой скорости приближается к беспилотному транспортному средству, лазерный сенсор поможет обнаружить опасность, даже если камера и радар предоставят недостоверные данные. В компании утверждают, что в подобном случае один радар едва ли сможет распознать узкий силуэт и пластиковые обтекатели, а объектив камеры может быть ослеплён ярким светом (солнечным или фарами других транспортных средств).

По словам разработчиков, лазерный сенсор способен с высокой степенью надёжности обнаруживать даже неметаллические объекты на большом расстоянии, такие как камни на дороге. Это даёт больше времени на совершение манёвров, таких как торможение или поворот. Отмечается, что в лидарных системах датчик создаёт лазерные импульсы и захватывает рассеянный лазером свет назад. Затем на основе показатели времени, потребовавшегося для возврата луча назад, рассчитывается расстояние до объекта. Такая система обеспечивает очень высокое разрешение с большой дальностью и широким углом зрения. Как заявляют в Bosch, автопроизводители смогут интегрировать такую систему в самые разные типы автомобилей. При этом, используя экономию за счёт масштабов производства, Bosch намерена сократить стоимость данной технологии и вывести её на массовый рынок.Однако пока не уточняется, когда именно это решение появится на массовом рынке.

Дополнительно компания гарантирует, все три технологии сенсоров будут работать согласовано. Bosch предлагает решения на базе искусственного интеллекта, дополняющие и улучшающие работу автомобильной камеры.