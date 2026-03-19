Waymo опережает Tesla в гонке роботакси: экс-глава Uber объяснил почему

Вадим Карпусь

Waymo випереджає Tesla у гонці роботаксі: ексглава Uber пояснив чому

Бывший руководитель Uber Трэвис Каланик открыто заявил, что в гонке роботакси лидирует Waymo, и это «очевидно». По его мнению, Tesla сейчас отстает, и компании Маска нужен собственный «момент ChatGPT», чтобы догнать конкурента. Об этом он рассказал во время подкаста All-In, где также объявил о возвращении в сферу автономного транспорта со своим новым стартапом Atoms.


Waymo лидирует

Каланик считает, что Waymo уже решила главный вопрос технологии. Далее остаются масштабирование, производство и скорость развертывания. И здесь компания выглядит уверенно, ведь 6-е поколение технологии сократило количество сенсоров на 42%, а стоимость оборудования составляет менее $20 тыс. за авто (на 50% дешевле, чем раньше).

При этом полностью беспилотные поездки уже доступны в 10 городах США, и сервис проводит около 400 тыс. платных поездок еженедельно. До конца года планируется довести количество поездок в неделю до 1 млн.

В 2025 году Waymo выполнила 15 млн поездок и заявляет о на 90% меньше аварий с серьезными травмами по сравнению с людьми-водителями.


Альтернативный подход Tesla

Tesla движется другим путем. Если Waymo использует камеры, лидары и радары, то Tesla полагается только на камеры — так называемый vision-only подход.

Каланик описывает это как попытку получить «резкий прорыв», который внезапно сделает систему эффективной в масштабе. Но пока результаты более скромные:

  • примерно 35 авто в Остине с инструкторами безопасности
  • только один действительно автономный автомобиль Robotaxi в ограниченной зоне
  • 15 зафиксированных инцидентов, о которых сообщили регулятору

К тому же Tesla не раскрывает детали аварий, что затрудняет независимую оценку безопасности.

Атомс Каланика

Трэвис Каланик не просто комментирует — он строит конкурента. Его компания Atoms будет работать в сфере питания, транспорта и горнодобывающей промышленности.

Он также планирует приобрести стартап Pronto, который специализируется на автономном транспорте для промышленных объектов. Проект поддерживает Uber, а сам Каланик настроен развивать технологию быстрее и агрессивнее, чем Waymo.

Тем временем Waymo продолжает масштабироваться: в феврале компания привлекла $16 млрд инвестиций при оценке $126 млрд и только за месяц вышла еще на четыре новых города.

Источник: electrek

