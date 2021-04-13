Bosch разработал функцию Help Connect, которая автоматически определяет ЧП и вызывает экстренные службы в случае аварии самоката, велосипеда или мотоцикла





Компания Bosch разработала функцию Help Connect для пользователей двухколесных средств передвижения, которая совмещает автоматическое определение ЧП с функцией вызова экстренных служб. В настоящий момент функция Help Connect уже доступна в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Франции и Швейцарии.

В определенных ситуациях даже секундная потеря концентрации за рулём электросамоката или мотоцикла может привести к аварии. В одной только Германии более 38 человек ежедневно получают серьезные травмы в ДТП с участием двухколесного транспорта. Бывают случаи, когда попавший в аварию человек является единственным её участником и после падения не способен самостоятельно оценить ситуацию и вызвать помощь. Именно в этом случае на помощь придет новая функция от Bosch.

Help Connect получает доступ к различным датчикам и гироскопам, встроенным в смартфон пользователя, и автоматически определяет момент ДТП, используя интеллектуальные алгоритмы оценки ускорений и положения в пространстве. В случае чрезвычайной ситуации, приложение автоматически оповестит экстренные службы с помощью специального колл-центра Help Connect и оперативно направит их на место происшествия. Это помогает сократить время ожидания помощи и потенциально спасти жизнь. В настоящий момент доступно два приложения – COBI.Bike от Bosch eBike Systems для велосипедистов и calimoto для мотоциклистов.

«Сейчас полным ходом идут работы над интеграцией нашего интеллектуального решения и в другие приложения. Мы ускоряем развитие интернета вещей и с помощью соответствующих алгоритмов Help Connect хотим превратить персональные мобильные устройства в ангелов-хранителей, спасающих жизни в любых условиях – на дороге, во время занятий спортом или дома», – комментирует Председатель Правления Bosch доктор Фолькмар Деннер.

Алгоритмы определения ДТП с помощью встроенных в смартфон датчиков анализируют продольную и угловую скорость, а также ускорения. Большинство современных смартфонов имеют в своей конструкции всё необходимое для корректной работы функции Help Connect. Перед поездкой смартфон необходимо закрепить на руле двухколесного транспортного средства и запустить соответствующее приложение. Help Connect работает со всеми устройствами на платформах Android (начиная с версии 6 и выше) и iOS (11 и выше).

В случае происшествия, функция использует мобильные данные смартфона для отправки в круглосуточный колл-центр Help Connect текущего местоположения и оценки серьезности удара, а также сохранённой ранее информации об особенностях здоровья пользователя. После этого сотрудники колл-центра, прошедшие специальную подготовку, попытаются связаться с человеком, попавшим в аварию. В настоящий момент общение может происходить на двух языках – английском или немецком. Если человек не реагирует на звонок, а информация с датчиков свидетельствует о серьезном происшествии, оператор мгновенно оповещает экстренные службы. Опционально оператор также может попытаться связаться с близкими родственниками и друзьями пострадавшего. Пользователь также может вызвать экстренные службы самостоятельно в любое время.

Специально для мотоциклистов Bosch разработал автоматическую систему определения ДТП, которая может быть встроена в конструкцию самого мотоцикла. В данном случае функция Help Connect будет получать данные от блока IMU (система гироскопов, определяющая перемещение и ускорение транспортного средства в различных плоскостях), встроенного в фирменную систему стабилизации Bosch MSC. С помощью Bluetooth функция передает всю информацию установленному в смартфоне приложению и далее в колл-центр Help Connect, если появляется необходимость.

Источник: Bosch