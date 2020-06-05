Bosch с помощью системы Help Connect внедряет автоматические вызовы экстренной помощи для мотоциклистов в случае ДТП

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Риск гибели мотоциклистов в результате ДТП в 20 раз выше, чем водителей автомобилей. Компания Bosch надеется, что её новая разработка позволит изменить эту печальную статистику в лучшую сторону.

Цифровая система системы вызова экстренной помощи Help Connect ориентирована на владельцев моторизованного двухколёсного транспорта. Она призвана значительно ускорить процесс предоставления первой неотложной помощи мотоциклистам во время ДТП.

Help Connect использует информацию, собранную системой контроля устойчивости Bosch, в частности иннерциальным датчиком. Этот встроенный датчик с частотой 100 раз в секунду измеряет ускорение и угловую скорость, то есть как быстро меняется угловое положение объекта. Сенсор с высокой точностью определяет текущее положение мотоцикла и угол наклона. Кроме того, встроенный в датчик алгоритм автоматически определяет, был ли мотоцикл вовлечён в ДТП, или из-за случайности упал на парковке. Датчик не требует дополнительного блока управления, что упрощает его подключение к мотоциклу.

Сам сенсор через беспроводное соединение Bluetooth подключается к приложению экстренного оповещения Bosch Vivatar. Предустановленные фирменные приложения от производителей мотоциклов также могут быть интегрированы в систему экстренных вызовов. Помимо информации о местонахождении, Help Connect также передаёт любые медицинские данные, заранее предоставленные водителем в сервисный центр Bosch. Эти данные могут оказаться жизненно важными для службы спасения. По запросу третьи лица также могут автоматически получать уведомления об аварии.

Служба экстренного вызова первоначально будет доступна только для жителей Германии. Пользователи из любой европейской страны смогут обратиться в сервисный центр Bosch на немецком или английском языке. В случае серьёзной аварии и отсутствия обратной связи от водителя, аварийные службы незамедлительно направляются на место происшествия. Мотоциклисты, как правило, носят смартфоны в нагрудных карманах, поэтому в случае аварии водителя можно быстро обнаружить, даже если в результате ДТП он оказался на большом расстоянии от транспортного средства.

В процессе разработки автоматической системы экстренных вызовов компания 18 краш-тестов исключительно для анализа конкретных аварийных сценариев и демонстрации возможностей Help Connect.