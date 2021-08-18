Boston Dynamics показала, как её двуногий робот Atlas прыгает и кувыркается





Компания Boston Dynamics опубликовала несколько новых видеороликов, демонстрирующих возможности её двуногого робота Atlas. В первом видео два робота Atlas показывают, как они способны справляться с гимнастическими упражнениями. Они ходят по наклонным поверхностям, прыгают, преодолевают ступеньки, балансируют, совершают кувырки.

Второе видео поясняет, как роботы достигают таких результатов. Atlas – это, по сути, исследовательский проект. Это передовая машина, которая помогает инженерам компании разрабатывать более эффективные системы контроля и восприятия.

«На практическом уровне это платформа для наших исследований и разработок», — говорит руководитель отдела управления Atlas Бенджамин Стивенс.

Это исследование включает в себя, в том числе, работу с гимнастическими упражнениями и паркуром.

Ранее некоторые робототехники критиковали Boston Dynamics за то, что она вводила людей в заблуждение относительно возможностей своих роботов. Утверждалось, что подобные видео представляют собой чётко структурированные демонстрации — организованные процедуры, требующие много усилий и корректировок, чтобы выполнить их должным образом, показанным в роликах. Пока что нельзя просто отправить робота на поле и дать ему указание заняться паркуром или гимнастическими упраженениями.

«Это не тот робот, который просто волшебным образом решает заняться паркуром, это своего рода хореографическая процедура, очень похожая на видео демонстраций трюков на скейтборде или видео паркура», — поясняет Бенджамин Стивенс.

В сопроводительном сообщении в блоге инженеры компании более подробно рассказывают о том, как робот изменился за эти годы. Они отмечают, что в прошлых демонстрациях робот был по сути слепым. Он просто совершал заданные действия, которые были успешными до тех пор, пока окружение оставалось неизменным. Но теперь для навигации он больше полагается на собственное восприятие, а это означает, что его действия в меньшей степени заранее запрограммированы, чем было раньше.

«В этой итерации паркура робот адаптирует поведение в своем репертуаре на основе того, что он видит», — говорится в сообщении в блоге. «Это означает, что инженерам не нужно заранее программировать прыжковые движения для всех возможных платформ и промежутков, с которыми может столкнуться робот».

И по сравнению с предыдущими гимнастическими упражнениями робота, сегодняшнее видео примечательно – движения робота временами даже выглядят немного человеческими. Например, во фрагменте на 37 секунде, когда Атлас запрыгивает на платформу, он некоторое время покачивается, а затем восстанавливает равновесие. Такой динамический отклик нельзя запрограммировать заранее.

Источник: The Verge