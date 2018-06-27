Браслет Xiaomi Mi Band 3 разошелся в количестве более 1 млн единиц всего за 17 дней в продаже

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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2 пользовался огромной популярностью у пользователей, так что в успешности новой модели Mi Band 3 никто особо не сомневался. И вот сейчас производитель похвастался первыми результатами продаж.

По словам пресс-секретаря компании Донована Сунга, всего за 17 дней с момента начала продаж Mi Band 3 разошелся в количестве более 1 млн единиц. Результат более чем отличный, особенно с учетом ограниченной географии продаж устройства. Если темпы сохранятся, то Xiaomi вполне может вернуть себе лидерство на рынке носимой электроники, подвинув Apple на второе место.

К слову, на нашем сайте сегодня выйдет полноценный обзор Xiaomi Mi Band 3, который, мы надеемся, поможет вам принять окончательное решение касательно покупки гаджета.

Источник: Donovan Sung Twitter