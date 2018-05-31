Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3. Модуль NFC есть!

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Буквально только что завершилось крупное мероприятие Xiaomi, на котором компания представила множество новинок (изображение ниже). О смартфонах Mi 8 и Mi 8SE мы еще расскажем в следующей заметке, а здесь речь пойдет о фитнес-браслете Mi Band 3. Если коротко, все предварительные сведения о новинке, появившиеся накануне, подтвердились. Нам остается лишь подвести итоги.

Итак, начнем с того, что новый Mi Band 3 получил модуль NFC, позволяющий использовать устройство для бесконтактных платежей.

Сразу оговорим, что версия с NFC будет стоить немного дороже – $31 против $26 у обычной, но едва $5 можно считать большой платой за эту функциональность.

Браслет сохранил эластичный ремешок с характерной застежкой, который был также представлен в двух предыдущих поколениях Xiaomi Mi Band. Но разработчики улучшили ремешок и теперь вычислительная капсула не должна вылетать.

В новом Mi Band 3 экран уже сенсорный (OLED) и крупнее – 0,78 дюйма против 0,4 дюйма у Xiaomi Mi Band 2. Экран, как мы ранее узнали, поддерживает различные жесты.

Из остального можно отметить защиту от воды согласно классу 5 ATM, функцию вибрации и модуль Bluetooth 4.2. Само собой, встроенный датчик ЧСС, счетчик калорий и шагов и прочие сенсоры никуда не делись.

Без подзарядки браслет сможет продержаться до 20 дней.

Первое время Xiaomi Mi Band 3 можно будет купить только в Китае. На выбор есть три цвета ремешка – черный, красный и синий.