Новости Софт 14.12.2023 в 15:21 comment views icon

Браузер Opera GX предлагает прятать содержимое экрана кнопкой F12

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Юрій Орос

Автор новин

Браузер Opera GX предлагает прятать содержимое экрана кнопкой F12

У Opera GX появилась кнопка Panic Button, которую можно нажать, если во время сеанса пользователь не хочет попасть в поле зрения посторонних глаз. Она предназначена для быстрого отключения звука из всех вкладок и переключения на новое окно с безопасным контентом во время неожиданного визита или когда в офисе поймали за просмотром видео вместо того, чтобы делать работу.

Новый панический режим можно активировать с помощью клавиши F12 на клавиатуре. Opera позволяет выбрать сайт для «безопасной» вкладки с предварительно установленными опциями для YouTube, Twitch и Википедии. Если нажать F12 снова, как все будет хорошо, можно повернуть вкладки обратно.

Opera впервые начала предоставлять пользователям свой «игровой браузер» GX в 2019 году — версию Opera, настроенную для геймеров. Там можно установить лимиты на использование процессора и видеокарты, а также быстро получить доступ к Twitch, Instagram, WhatsApp и другим сервисам через боковую панель.

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